مرطبة وتمنع الجفاف.. 3 فواكه صيفية تساعد على إنقاص الوزن

فقدان الوزن مهم للوصول إلى الجسم الصيفي الذي ترغب فيه، يعتبر ترطيب الجسم بشكل كافٍ جانبًا مهمًا من جوانب إنقاص الوزن.

الحفاظ على الترطيب قد يكون أمرًا صعبًا بعض الشيء خلال فصل الصيف، لأن الجسم يميل إلى فقدان الكثير من الماء بسبب التعرق.

بصرف النظر عن شرب الماء، من المهم أيضًا تناول بعض الأطعمة المرطبة أو الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الماء.

ويمكن أن تساعد هذه الأطعمة المرطبة في منع الجفاف، وهو حالة شائعة خلال فصل الصيف، يمكن تناولها نيئة أو كجزء من سلطاتك أو كطبق جانبي مع وجبات الطعام.

أطعمة لخسارة الوزن

1. البطيخ:

مغذي للغاية ومفيد لصحة القلب ، يعتبر البطيخ من أفضل الأطعمة المغذية التي يمكنك الاعتماد عليها للحفاظ على رطوبتك، مع ارتفاع الألياف الغذائية ، يمكن تضمين البطيخ في نظام غذائي لفقدان الوزن أيضًا.

2. الفراولة:

يأتي معظم وزن الفراولة من الماء، فهي غنية بالألياف وفيتامين سي ويمكن أيضًا تضمينها في نظام إنقاص الوزن، تشمل الفوائد الأخرى لإدراج الفراولة في نظامك الغذائي تحسين المناعة وتنظيم ضغط الدم وعلاج أعراض التهاب المفاصل وتنظيم نسبة السكر في الدم على سبيل المثال لا الحصر.

3. الخوخ:

الخوخ هو فاكهة مرطبة أخرى غنية بالعناصر الغذائية، فهي غنية بالألياف وقليلة الكربوهيدرات ، مما يجعلها الفاكهة المثالية لفقدان الوزن، كما أن الخوخ غني بفيتامين C و A و E والنياسين، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم والفوسفور والنحاس والمنغنيز.