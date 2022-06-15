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رئيس التحرير
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تعليم

عوض تاج الدين: الوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل مصر مستقر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية والوقائية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا أصبحت قليلة جدا داخل الدولة المصرية حاليا، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول مازالت معدلات الإصابة فيها مرتفعة بفيروس كورونا.

وأضاف عوض تاج الدين، في تصريحات صحفية علي هامش مشاركته بالمؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم التابعة لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه علي الرغم من قلة عدد الحالات المصابة بكورونا إلا أنه لايزال هناك متابعة مستمرة من الجهات المعنية بالوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل مصر.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية، إلى أن هناك استعدادات علي الدوام من المستشفيات في حالة وجود أي احتمالات للوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، مؤكدا أنه لاتخوف من ارتفاع اعداد الإصابة بفيروس كورونا في بعض الدول.

وأكد أن هناك مئات الفيروسات المنتشرة حول العالم والدولة المصرية علي علم بها، مؤكدا علي حرص الدولة المصرية في مواجهة تلك الأوبئة.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالمعطي، عميد المعهد القومي للأورام التابع لجامعةالقاهرة، إن أول وحدة زرع نخاع في مصر أنشئت عام 1989 في المعهد القومي، مشيرًا إلى وجود تعاون بين جامعتي عين شمس والقاهرة في مجال زرع النخاع .

وأشار عميد المعهد القومي للأورام، خلال فعاليات المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع، إلي أن جامعة عين شمس تقوم بتطوير وحدة زرع النخاع مرة كل 5 أعوام،مؤكدا أن تطوير الوحدة خلال تلك المدة القصيرة يعتبر إنجاز قومي يساعد أمراض الدم .

وأكد محمد عبدالمعطي، أنه سيتم العمل خلال اليومين القادمين بالمؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع، علي وصول للتوصيات تخدم أمراض الدم وزرع النخاع .

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

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ويشارك في المؤتمر  16 طبيبا عالميا إضافة إلى نخبة من الاستشاريين وأساتذة أمراض الدم من جامعات ( عين شمس ،القاهرة ، المنصورة ، المنوفية ،الإسكندرية ، طنطا ، سوهاج ، أسيوط ، قناة السويس ) والمعهد القومي للأورام و معهد ناصر والشيخ زايد التخصصي إضافة إلى مشاركة من مستشفى المعادي العسكري ومستشفى الشرطة والمركز الطبي العالمي إلي جانب مشاركات من دول مختلفة إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية من الكويت والسعودية والإمارات .

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