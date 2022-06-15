محمد ناير: تشابه قصة أمير عيد ووالدته فى ريفو صدفة غير مقصودة

كشف المؤلف محمد ناير عن التشابه الذى جمع بين قصة مسلسله الأخير “ريفو” وقصة أمير عيد ووالدته حيث ربط البعض بين الأمرين لدرجة جعلت البعض يردد أن العمل عبارة عن قصة حياة فريق كايروكى الفنية.

وقال محمد ناير : العمل بعيد كل البعد عن رحلة كايروكى الفنية ولكن بالنسبة للخط الدراما الخاص بالفنان أمير عيد ووالدته هو غير مقصود وبالرغم من أن أمير صديقى منذ فترة طويلة الا ان كتابتي للمسلسل بعيده عن هذا الأمر وهو أمر جاء بالصدفة.

خطف مسلسل “ريفو” الأنظار إليه، حيث لقى إشادة كبيرة من جانب عدد من المتابعين له عبر منصة "واتش ات" والذى عرض منذ ايام قليلة.

ونرصد فى التقرير التالى ابرز المعلومات عن مسلسل ريفو:

قصة مسلسل ريفو وأبطاله

مسلسل ريفو تدور أحداثه حول فرقة غنائية حققت شهرة كبيرة فى فترة التسعينيات، ونجحت فى تطوير شكل الموسيقى آنذاك، وهو من بطولة فرقة "كايروكى" وعدد من كبير من النجوم، أبرزهم: أمير عيد وصدقى صخر وتامر هاشم وحسن أبوالروس، إلى جانب الفنانة الأردنية ركين سعد.

مسلسل ريفو

تمكن مسلسل ريفو من الدخول إلي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it ، بعد عرضه بأيام ، حيث احتل المسلسل المركز الثاني ضمن قائمة الاعمال ال 10 الاعلي مشاهدة عبر المنصة، وينتمي مسلسل ريفو لنوعية الأعمال ذات 10 حلقات.

حسن أبو الروس

ولفت حسن أبو الروس أحد أبطال مسلسل ريفو أنظار المشاهدين عبر أدائه التمثيلي غير المألوف في أعماله الدرامية عبر تجسيده لشخصيتين خلال أحداث المسلسل الذي يحكي قصة فرقة غنائية تسمى "ريفو" حققت شهرة واسعة في التسعينات حتى اختفت في ظروف غامضة عقب تفكك أعضائها الخمسة.

ويجسد حسن شخصية "أباظا"، وهو عازف جيتار في فرقة ريفو، شارك معها في شهرتها وبداياتها وناجحات حفلاتها حتى تنطفئ شمعة الشهرة فجأة بموت أحد أعضائها ليتفرق الباند ويأخذ كل منهم طريقه في الحياة، ليقرر "أباظا" اعتزال الفن والموسيقي والتوبة ويتحول تدريجيًا إلى شيخ تائب ومؤذن للفجر يوميًا في المسجد المقارب لمنزله.

وأثار حسن أبو الروس انتباه الجمهور بتمكنه من تفاصيل شخصية "أباظا" عازف الجيتار حيث عكف حسن على أخذ دروس خاصة لتعلم عزف الجيتار لمدة ثلاثة أشهر قبل بدء تصوير المسلسل، كما استعان بدروس خاصة من شيخ أزهري ليتمكن من إتقان أداء الآذان في مشهد خاص خلال أحداث المسلسل يؤذن خلاله لصلاة الفجر.

أجواء التسعينيات

مسلسل ريفو استطاع أن يعيد الجمهور إلى أجواء التسعينيات من ملابس وتصفيف شعر وبعض الأجهزة التي كان يتم استخدمها في هذا الوقت ولم تعد موجودة مثل الكاسيت وشرائط الكاسيت، حتى أن الفنان حسام حسني نجم فترة التسعينيات يظهر في المسلسل ضيف شرف.

شخصيات مسلسل ريفو

يجسد الفنان أمير عيد شخصية "شادي أشرف"، وركين سعد "مريم فخر الدين"، وتامر هاشم "ماجد جورج"، وحسن أبو الروس "مدحت أباظة"، وسارة عبد الرحمن "ياسمين رحمي"، وصدقي صخر "مروان سامي".