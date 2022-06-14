نشرة الفن.. منع عرض Lightyear في مصر وموعد حفل أنغام بالكويت وتصريحات خاصة من أبطال مسلسل ريفو

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها منع عرض Lightyear في مصر، وتصريحات من أبطال مسلسل ريفو، وتصريحات خاصة من إياد نصار حول استقراره في مصر.

حظي فيلم الرسوم المتحركة Lightyear على تقييم عال عبر موقع Rotten Tomatoes الشهير بلغ 82% بعدما شاهده عدد من النقاد قبل طرحه رسميا بعد يومين.

كشف المخرج يحيي إسماعيل بعض كواليس تصوير مسلسل ريفو والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه على منصة watch it.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زبيدة ثروت، بعدما تركت خلفها العديد من الأعمال الفنية الخالدة في أذهان جميع محبيها.

كشف الفنان منذر رياحنة عن بعض تفاصيل مسلسل “الاختيار 3” والذى شارك فيه بدور احد رجال سيناء وهو العمل الذى عرض فى رمضان الماضى كما تطرق للحديث عن العلاقة بين الرجل والمرأة.

يواجه زوج بريتني سبيرز السابق جيسون ألكسندر تهمة ارتكابة جناية مطاردة بعد ظهروه بدون سابق إنذار أمام منزلها خلال حفل زفافها على سام أصغري الأسبوع الماضي.

وقال حسن يوسف في تصريحاته الصحفية، إن مسيرته الفنية نقية مثل الصفحة البيضاء، وأن القبلات أيام الزمن الجميل لم يكن لها طعما، وخالية من الإحساس "كنا بنتمضمض بعدها فما تعتبرش حرام".

واجه الممثل الشهير مارك رافالو العديد من الانتقادات والمديح خلال الأيام الماضية بعد تغريدته التي جاءت مناصرة للقضية الفلسطينية ضد منصة الدفع عبر الإنترنت "باي بال"، ضد الاستيطان الإسرائيلي.