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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. منع عرض Lightyear في مصر وموعد حفل أنغام بالكويت وتصريحات خاصة من أبطال مسلسل ريفو

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها منع عرض Lightyear في مصر، وتصريحات من أبطال مسلسل ريفو، وتصريحات خاصة من إياد نصار حول استقراره في مصر. 

من بينها مصر .. 14 دولة تمنع عرض فيلم Lightyear

حظي فيلم الرسوم المتحركة  Lightyear  على تقييم عال عبر موقع Rotten Tomatoes الشهير بلغ 82% بعدما شاهده عدد من النقاد قبل طرحه رسميا بعد يومين. 

مخرج مسلسل ريفو: أصعب مرحلة في العمل مشاهد التسعينيات

كشف المخرج يحيي إسماعيل بعض كواليس تصوير مسلسل ريفو والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه على منصة watch it.

ذكرى ميلاد زبيدة ثروت.. شاركت في مسابقة أجمل 10 وجوه للسينما.. نوستالجيا

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زبيدة ثروت، بعدما تركت خلفها العديد من الأعمال الفنية الخالدة في أذهان جميع محبيها.

منذر رياحنة: أشكر أهل سيناء..والمرأة متفوقة في الأناقة والجمال والحب عن الرجل

كشف الفنان منذر رياحنة عن بعض تفاصيل مسلسل “الاختيار 3” والذى شارك فيه بدور احد رجال سيناء وهو العمل الذى عرض فى رمضان الماضى كما تطرق للحديث عن العلاقة بين الرجل والمرأة. 

زوج بريتني سبيرز السابق يواجه تهم مطاردتها والاعتداء على ممتلكاتها

يواجه زوج بريتني سبيرز السابق جيسون ألكسندر تهمة ارتكابة جناية مطاردة بعد ظهروه بدون سابق إنذار أمام منزلها خلال حفل زفافها على سام أصغري الأسبوع الماضي. 

كيف أثار حسن يوسف الجدل بتصريحاته حول قبلاته السينمائية الحلال؟

وقال حسن يوسف في تصريحاته الصحفية، إن مسيرته الفنية نقية مثل الصفحة البيضاء، وأن القبلات أيام الزمن الجميل لم يكن لها طعما، وخالية من الإحساس "كنا بنتمضمض بعدها فما تعتبرش حرام". 

القصة الكاملة لدعم الممثل الشهير مارك رافالو للقضية الفلسطينية ضد خدمة باي بال

واجه الممثل الشهير مارك رافالو العديد من الانتقادات والمديح خلال الأيام الماضية بعد تغريدته التي جاءت مناصرة للقضية الفلسطينية ضد منصة الدفع عبر الإنترنت "باي بال"، ضد الاستيطان الإسرائيلي. 

lightyear مسلسل ريفو اياد نصار نشرة الفن Arts Entertainment

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