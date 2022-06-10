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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب زوجها الأول.. الشرطة تقتحم حفل زفاف بريتني سبيرز على سام أصغري

بريتني سبيرز وسام
بريتني سبيرز وسام أصغري

اضطرت الشرطة إلى افتحام حفل زفاف المغنية بريتني سبيرز على الممثل الصاعد سام أصغري للقبض على زوجها الأول جيسون ألكساندر. 

احتفلت بريتني سبيرز مساء الخميس بزواجها من سام أصغري في حفل صغير حضره عدد من الأصدقاء المقربين، حتى قاطع زوجها السابق جيسون ألكساندر الأجواء. 

صورة من الحدث

وأوضحت الشرطة في تصريحات صحفية، أنه وردت إلهم شكوى بتعدي زوج بريتني سبيرز السابق على ممتلكات الغير، واقتحام حفل الزفاف، وتم وضعه قيد الاعتقال.

تزوجت بريتني سبيرز من جيسون ألكسندر لمدة 55 ساعة فقط بحسب موقع فاريتي، في عام 2004 حينما كانت في سن صغيرة، وتم فسخ عقد الزواج فيما بعد. 

جاء حفل زفاف بريتني سبيرز وسام أصغري بعد فترة قصيرة من تعرضها للإجهاض في مايو الماضي وخسارة طفلها الأول من خطيبها بعد انتهاء معركة الحضانة مع أسرتها التي استمرت أكثر من 13 عما. 

التقت بريتني سبيرز بسام أصغري لأول أثناء تصوير فيديو كليب لها عام 2016، ولفت نظرها بمرحه وخفة ظله، وهو حاليا الزوج الثالث لها بعد كيفن فيدرلاين الذي يعد والد أبنائها وانفصلت عنه عام 2007. 

وكانت قد نشبت خلافات كبيرة بين بريتني سبيرز ووالدتها بعد ان اتهمتها الأخيرة بأنها وراء  الوصاية التي سيطرت على حياتها لمدة 13 عاما ، إلا أنها لم تكن شئونها الشخصية والمادية . 

وكان قد تم وضع بريتني  سبيرز تحت الوصاية في عام 2008 بعدما تعرضت لسلسلة من الانهيارات العقلية، ووافقت القاضية على رغبة سبيرز في رفع الوصاية عنها دون الحاجة إلى إجراء تقييم نفسي، حيث أوضحت أنها ضد هذه العملية .

الجدير بالذكر أن بريتني سبيرز تبلغ من العمر 40 عاماً ، فى حين أن عريسها سام أصغري يبلغ من العمر 28 سنة فقط .

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