عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوج بريتني سبيرز السابق يواجه تهم مطاردتها والاعتداء على ممتلكاتها

بريتني سبيرز
بريتني سبيرز

يواجه زوج بريتني سبيرز السابق جيسون ألكسندر تهمة ارتكابة جناية مطاردة بعد ظهروه بدون سابق إنذار أمام منزلها خلال حفل زفافها على سام أصغري الأسبوع الماضي. 

ومثل زوج بريتني سبيرز السابق أمام المحكمة عبر الإنترنت، ليدفع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه، ومنها التعدي على ممتلكات الغير والتخريب، بعدما تم القبض عليه الأسبوع الماضي من أمام منزلها واتهامه بتحطيم بوابتها. 

أظهر مقطع فيديو جيسون ألكسندر وهو يسير في منزل بريتني سبيرز بحثا عنه، ثم توجه إلى مكان حفل الزفاف، وقال إنها دعته إلى الحفل لأنها زوجته الأولى، ثم اقتيد من قبل الشرطة إلى سجن محلي. 

أفرج قاض يوم الاثنين بكفالة قدرها 100 ألف دولار عن زوج بريتني سبيرز السابق، وأصدر أمرا تقييديا للبقاء بعيدا عن مسابفة 91 مترا على الأقل لمدة 3 سنوات. 

وأوضحت الشرطة في تصريحات صحفية، أنه وردت إلهم شكوى بتعدي زوج بريتني سبيرز السابق على ممتلكات الغير، واقتحام حفل الزفاف، وتم وضعه قيد الاعتقال.

تزوجت بريتني سبيرز من جيسون ألكسندر لمدة 55 ساعة فقط بحسب موقع فاريتي، في عام 2004 حينما كانت في سن صغيرة، وتم فسخ عقد الزواج فيما بعد. 

txt

بريتنى سبيرز توقع اتفاقية لحماية ثروتها في حال الانفصال

txt

أول تعليق من بريتني سبيرز بعد زواجها من سام أصغري

جاء حفل زفاف بريتني سبيرز وسام أصغري بعد فترة قصيرة من تعرضها للإجهاض في مايو الماضي وخسارة طفلها الأول من خطيبها بعد انتهاء معركة الحضانة مع أسرتها التي استمرت أكثر من 13 عما. 

التقت بريتني سبيرز بسام أصغري لأول أثناء تصوير فيديو كليب لها عام 2016، ولفت نظرها بمرحه وخفة ظله، وهو حاليا الزوج الثالث لها بعد كيفن فيدرلاين الذي يعد والد أبنائها وانفصلت عنه عام 2007. 

وكانت قد نشبت خلافات كبيرة بين بريتني سبيرز ووالدتها بعد ان اتهمتها الأخيرة بأنها وراء  الوصاية التي سيطرت على حياتها لمدة 13 عاما ، إلا أنها لم تكن شئونها الشخصية والمادية . 

وكان قد تم وضع بريتني  سبيرز تحت الوصاية في عام 2008 بعدما تعرضت لسلسلة من الانهيارات العقلية، ووافقت القاضية على رغبة سبيرز في رفع الوصاية عنها دون الحاجة إلى إجراء تقييم نفسي، حيث أوضحت أنها ضد هذه العملية .

الجدير بالذكر أن بريتني سبيرز تبلغ من العمر 40 عاماً ، فى حين أن عريسها سام أصغري يبلغ من العمر 28 سنة فقط .

بريتني سبيرز أزمات بريتني سبيرز سام أصغري زوج بريتني سبيرز Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

بعد حريق منزل محمد هنيدي .. أشهر الأسباب ونصائح لوقاية البيوت بالصيف

ملكش دعوة بجمال علام.. شوبير: تلقيت تهديدا من أحد مسؤولي اتحاد الكرة

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

ترشيحاتنا

لتخطي الأزمة.. أستراليا تساعد الرضع في أمريكا بـ95 ألف علبة حليب

ريان جديد.. محاولات مستميته لإنقاذ طفل محاصر في بئر ضيق بالهند.. فيديو

الشناوي ومعلول الأبرز..الأهلي يفقد جهود 13 لاعبا أمام ايسترن كومباني بالدوري

شركة موسيماني تحسم الجدل: لم يوقع لأي نادٍ بعد رحيله عن الأهلي

حيثيات قضية التخابر مع داعش: معتز توفيق خان وطنه وتعاون مع الإرهاب

Türkiye.. أردوغان يعلن تغيير اسم الخطوط الجوية التركية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسل وخل التفاح.. علاج حساسية العين واحمرارها بطرق طبيعية

عميدة برامج التوك شو.. هل خطفت فريال صالح زوج تحية كاريوكا؟

احذر.. ارتداء الشبشب في المنزل يضر بالصحة

الصيف يبدأ رسميا 21 يونيو.. واليوم حار نهارًا على القاهرة معتدل ليلا

فيديو

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون يروج لـ المثلية الجنسية|فيديوجراف

انكسار الموجة الحارة.. توقعات الأرصاد للأيام القادمة وأمطار بهذه المناطق

بيتي ولع فجأة.. محمد هنيدي يصدم جمهوره بصور لآثار حريق منزله.. فيديوجراف

الطلاق بيوجع.. ريم مصطفى تكشف أسرار حياتها.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ