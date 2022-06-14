زوج بريتني سبيرز السابق يواجه تهم مطاردتها والاعتداء على ممتلكاتها

يواجه زوج بريتني سبيرز السابق جيسون ألكسندر تهمة ارتكابة جناية مطاردة بعد ظهروه بدون سابق إنذار أمام منزلها خلال حفل زفافها على سام أصغري الأسبوع الماضي.

ومثل زوج بريتني سبيرز السابق أمام المحكمة عبر الإنترنت، ليدفع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه، ومنها التعدي على ممتلكات الغير والتخريب، بعدما تم القبض عليه الأسبوع الماضي من أمام منزلها واتهامه بتحطيم بوابتها.

أظهر مقطع فيديو جيسون ألكسندر وهو يسير في منزل بريتني سبيرز بحثا عنه، ثم توجه إلى مكان حفل الزفاف، وقال إنها دعته إلى الحفل لأنها زوجته الأولى، ثم اقتيد من قبل الشرطة إلى سجن محلي.

أفرج قاض يوم الاثنين بكفالة قدرها 100 ألف دولار عن زوج بريتني سبيرز السابق، وأصدر أمرا تقييديا للبقاء بعيدا عن مسابفة 91 مترا على الأقل لمدة 3 سنوات.

وأوضحت الشرطة في تصريحات صحفية، أنه وردت إلهم شكوى بتعدي زوج بريتني سبيرز السابق على ممتلكات الغير، واقتحام حفل الزفاف، وتم وضعه قيد الاعتقال.

تزوجت بريتني سبيرز من جيسون ألكسندر لمدة 55 ساعة فقط بحسب موقع فاريتي، في عام 2004 حينما كانت في سن صغيرة، وتم فسخ عقد الزواج فيما بعد.

جاء حفل زفاف بريتني سبيرز وسام أصغري بعد فترة قصيرة من تعرضها للإجهاض في مايو الماضي وخسارة طفلها الأول من خطيبها بعد انتهاء معركة الحضانة مع أسرتها التي استمرت أكثر من 13 عما.

التقت بريتني سبيرز بسام أصغري لأول أثناء تصوير فيديو كليب لها عام 2016، ولفت نظرها بمرحه وخفة ظله، وهو حاليا الزوج الثالث لها بعد كيفن فيدرلاين الذي يعد والد أبنائها وانفصلت عنه عام 2007.

وكانت قد نشبت خلافات كبيرة بين بريتني سبيرز ووالدتها بعد ان اتهمتها الأخيرة بأنها وراء الوصاية التي سيطرت على حياتها لمدة 13 عاما ، إلا أنها لم تكن شئونها الشخصية والمادية .

وكان قد تم وضع بريتني سبيرز تحت الوصاية في عام 2008 بعدما تعرضت لسلسلة من الانهيارات العقلية، ووافقت القاضية على رغبة سبيرز في رفع الوصاية عنها دون الحاجة إلى إجراء تقييم نفسي، حيث أوضحت أنها ضد هذه العملية .

الجدير بالذكر أن بريتني سبيرز تبلغ من العمر 40 عاماً ، فى حين أن عريسها سام أصغري يبلغ من العمر 28 سنة فقط .