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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القصص الخيالية أصبحت حقيقية..

أول تعليق من بريتني سبيرز بعد زواجها من سام أصغري

بريتني سبيرز
بريتني سبيرز

كشفت  النجمة العالمية  بريتني سبيرز، عن الفيديو الاول لحفل زفافها على مدرب اللياقة البدنية والممثل الإيراني الأصل سام أصغري.

ونشرت  بريتني سبيرز الفيديو   عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت عليه: "القصص الخيالية أصبحت حقيقية".


بريتني سبيرز تحصل على قرار قضائي ضد طليقها بعد اقتحام حفل زفافها

منح القضاء الأمريكي، النجمة العالمية بريتني سبيرز وزوجها سام أصغري، أمرًا تقييديًا طارئ ضد زوجها السابق جيسون ألكسندر بعدم الاقتراب منهما، وذلك بعد محاولة اقتحام حفل زفافها يوم الخميس الماضي المقام بمنزلها في "ثاوزند أوكس" بولاية كاليفورنيا.


وفي التفاصيل كان قد قام جيسون بالكذب على الحراس بشأن دعوته وفتح بثّاً مباشراً للحفل عبر هاتفه الذكي، حيث صرخ في وجه الحاضرين: "أنا أول أزواج بريتني، وكانت زوجتي الوحيدة وأنا هنا لإفساد الحفل" ليتمّ إلقاء القبض عليه لاحقاً ، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.
وكان الثنائي سبيرز (40 عاماً) وأصغري (28 عاماً) قد أعلنا خطوبتهما عبر حسابهما الخاص بموقع لتواصل الإجتماعي في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي. وفي(أبريل) الماضي، كشفت سبيرز عن حملها من أصغري، قبل أن تتعرض للإجهاض.

حفل زفاف بريتني سبيرز:

حرص عدد من المشاهير حول العالم، على التواجد في حفل زفاف بريتني سبيرز ، وكان أبرز هؤلاء النجوم باريس هيلتون والمغنية مادونا، وغيرهما.

 

بينما اضطرت الشرطة إلى افتحام حفل زفاف المغنية بريتني سبيرز على الممثل الصاعد سام أصغري، للقبض على زوجها الأول جيسون ألكساندر.

 

واحتفلت بريتني سبيرز مساء الخميس بزواجها من سام أصغري في حفل صغير حضره عدد من الأصدقاء المقربين، حتى قاطع زوجها السابق جيسون ألكساندر الأجواء

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