ممثل أمريكي ينشر تغريدة تصف إسرائيل بـ دولة فصل عنصري

أعاد الممثل الأمريكي المعروف مارك رفالو، نشر تغريدة للمدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" حجاي العاد، تصف الحكومة الإسرائيلية بأنها نظام فصل عنصري على خلفية قرارها بتصنيف ست منظمات حقوقية فلسطينية كـ "منظمات إرهابية".

وأرفق رفالو، الذي لعب دور البطولة في فيلم الرجل الأخضر "هالك"، التغريدة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر، بتعليق كتب فيه إن "مطاردة منظمات حقوق الإنسان ليس كما يفترض أن تكون عليه الديمقراطية".

ووصفت التغريدة التي نشرها الممثل رفالو القرار الإسرائيلي بأنه: "إعلان مخزي يكشف عن العنف والوحشية والغطرسة التي يستخدمها النظام الإسرائيلي بشكل روتيني ضد الفلسطينيين منذ عقود"، معتبرةً أن "تجريم منظمات حقوق الإنسان هو عمل جبان يميز الأنظمة الاستبدادية القمعية".



وسبق أن أدان الممثل رفالو العدوان الإسرائيلي في شهر أيار المنصرم، على مدينة القدس وقطاع غزة، ووصف ما تقوم به حكومة الاحتلال بأنه "تطهير عرقي"، وتعرض في حينها لحملة من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة.

ويبلغ عدد متابعي حساب الممثل المعروف رفالو على تويتر اكثر من سبعة ملايين متابع معظمهم من الولايات المتحدة الأمريكية.