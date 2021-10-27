إسرائيل توقع اتفاقا لتعزيز التعاون مع دولة إفريقية.. تفاصيل

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وقعت اتفاقا مع الكونجو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين الجانبين.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبتوتنيك، كتب يائير لابيد علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر:"التقيت اليوم برئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، الذي يقوم بزيارة لإسرائيل".

وأضاف: "لقد شكرته على دعم بلاده لـ إسرائيل في مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك دعم عودتنا إلى وضع المراقب في الاتحاد الإفريقي".

وتابع: "وفي نهاية الاجتماع، وقعنا أنا ووزير الخارجية الكونغولي على إعلان مشترك لتعزيز التعاون بين إسرائيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية".

وتترأس الكونجو الديمقراطية الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.