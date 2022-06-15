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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الراحلة دلال عبد العزيز تظهر في فيلم تسليم أهالي بـ عيد الأضحى|صور

الراحلة دلال عبد
الراحلة دلال عبد العزيز

تظهر الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في فيلم تسليم أهالي مع ابنتها دنيا سمير غانم ، المقرر طرحه ضمن موسم عيد الأضحى المقبل، بعد تأجيل فترة طويلة بسبب وفاتها ومرور العائلة بأزمة كبيرة مع فيروس كورونا. 

وتشارك الفنانة دلال عبد العزيز، في تسليم أهالي كضيفة شرف، وهو أحد الأعمال الأخيرة التي قدمتها قبل رحيلها، ونشر حساب برنامج عرب وود عبر فيسبوك صورا لها من كواليس التصوير. 

وتضع الشركة المنتجة لفيلم "تسليم أهالي" اللمسات النهائية للدعاية الخاصة بالعمل وذلك تمهيدا لعرضها فى 6 يوليو المقبل قبل أيام من انطلاق موسم عيد الأضحى المقبل ومن المقرر طرح الدعاية الخاصة بالعمل خلال أيام.

فيلم “تسليم أهالى” تقوم ببطولته دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومى فؤاد ولوسى وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

وتدور أحداث فيلم “تسليم أهالى” حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطرهم إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجا وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدى.

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