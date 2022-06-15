عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يطالب شركات النفط الأمريكية بزيادة الإنتاج..وتفسير أسباب نقص البنزين وارتفاع الأسعار

جو بايدن
جو بايدن

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، شركات تكرير النفط الأمريكية إلى زيادة الإنتاج، قائلاً إنها بحاجة للمساعدة في تخفيف عبء الأسعار المرتفعة على المستهلكين.

وقال بايدن في خطاب موجه إلى شركات النفط بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون: “في وقت الحرب، ليس من المقبول تحميل هوامش ربح المصافي الأعلى من المعتاد على الأسر الأمريكية”.

وأضاف: “يجب على الشركات اتخاذ إجراءات فورية لزيادة المعروض من البنزين والديزل والمنتجات المكررة الأخرى”.

تأتي دعوة بايدن في الوقت الذي تضيف فيه أسعار الطاقة الغير مسبوقة مخاوف حدوث التضخم. 

روسيا: أمريكا تستخدم القاعدة وطالبان لتحقيق أهدافها الخاصة

موجة حر مميتة تضرب أمريكا.. وتحذيرات من وصول درجات الحرارة لمستويات قياسية

وتجاوز سعر البنزين في أمريكا 5 دولارات للجالون خلال عطلة نهاية الأسبوع للمرة الأولى على الإطلاق.

ويبلغ متوسط سعر البنزين في أمريكا الآن 5.014 دولار، بزيادة 54 سنتًا عن الشهر الماضي، و 1.94 دولارًا أكثر من العام الماضي.

لا يمكن لمصافي التكرير فقط زيادة الإنتاج، ومعدلات الاستخدام بالفعل أعلى من 90٪. 

بالإضافة إلى ذلك، يتم الآن إعادة تشكيل بعض المصافي لإنتاج منتجات بديلة مثل الوقود الحيوي.

وانخفضت طاقة التكرير منذ انتشار وباء كورونا، وهو عامل في الارتفاع السريع في أسعار الوقود. 


التحدي العالمي


أدى فقدان المنتجات المكررة الروسية إلى تفاقم عدم التوازن، حيث تبحث أوروبا الآن عن الوقود في أماكن أخرى.

وقال بايدن إن إدارته مستعدة لاستخدام “جميع أدوات الحكومة الفيدرالية المناسبة وسلطات الطوارئ لزيادة معدل الإنتاج على المدى القريب”.

وأشار بايدن في خطابه إلى أن النقص في التكرير يمثل “تحديًا وقلقًا عالميًا”.

وقال: “منذ بداية العام، تضاعفت هوامش المصافي لتكرير البنزين والديزل ثلاث مرات، وهي الآن في أعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق”.

وأشار بايدن إلى أنه في المرة الأخيرة التي تم فيها تداول النفط عند 120 دولارًا للبرميل، كان متوسط سعر الغاز في المضخة حوالي 4.25 دولارًا للجالون.

كورونا النفط جو بايدن البنزين الرئيس الأمريكي سعر النفط أسعار البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

فشل صفقة انتقال أحمد عاطف للزمالك رسميًا

حزن في قرية نجريج لوفاة جد محمد صلاح بعد وعكة صحية مفاجئة

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

صعود مفاجيء.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-6-2022

لجنة التخطيط بالأهلي توافق على رحيل بدر بانون لـ «القطري» بشرط

موضوعات متعلقة

روسيا: أمريكا تستخدم القاعدة وطالبان لتحقيق أهدافها الخاصة

انهيار شعبية بايدن.. انخفاض نسبة تأييد الرئيس الأمريكي للأسبوع الثالث علي التوالي

أوكرانيا تعلن إحباط هجوم إرهابي استهدف قيادات البلاد

جورجيا تسجل أول حالة إصابة بـ جدري القرود

ارتفاع كبير.. أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 1150 دولارا

لإنقاذ الاقتصاد.. باكستان تدعو مواطنيها لتقليل شرب الشاي

جازبروم الروسية توقف تشغيل توربين آخر في نورد ستريم..وتخفض شحنات الغاز لألمانيا

العراق.. تسجيل 342 حالة إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

الزراعة والتضامن توزعان 450 مشروع تربية أغنام في شمال سيناء

الإسكان: طرح الإعلان الـ16 لمحدودى الدخل نهاية العام الجارى

رابطة الليجا تتقدم بشكوى ضد مانشستر سيتي وباريس لاختراق قواعد اللعب النظيف

الحكومة: نستهدف تحسين بيئة الاستثمار من الإصلاحات الهيكلية لتنمية الشركات الناشئة

10 ملايين دولار مقابل معلومات عن محمد جعفر قصير.. فمن هو؟

القوات المسلحة تستقبل وفداً من قضاة وقاضيات مجلس الدولة بهيئة القضاء العسكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

فيديو

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

فترة زمنية شائكة.. إياد نصار يتحدث عن مسلسل الجماعة.. فيديو جراف

محمد الأحمد يكشف عن شخصيته في مسلسل الحجرة.. فيديو

فرصتها كانت منعدمة .. قصة سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ