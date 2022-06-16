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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

| أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الخميس 16-6-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

صعود مفاجيء.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-6-2022

انخفضت 220 جنيها خلال شهر .. أسعار الذهب في مصر اليوم


أسعار الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 1,134 جنيه، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 998 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 855 جنيه، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 661 جنيها للجرام.


سعر الذهب اليوم


وسجل سعر أوقية الذهب نحو  35,259 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,936 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,133,714 جنيه.

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم 


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.
 

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