صعود مفاجيء.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-6-2022

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-6-2022، متأثرة بارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، لمستوى 1824 دولارًا، وذلك بسبب هبوط الدولار فجأة عن ذروة ارتفاعاته قبيل اجتماع مرتقب للفيدرالي الأمريكي اليوم، بشأن قرار أسعار الفائدة، وسط توقعات قوية بزيادتها الفائدة بنسبة أكبر من نصف في المائة.

وواصلت أسعار الذهب في السوق المحلي بنحو 9 جنيهات بالأسواق المحلية منذ بداية تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1002جنيهًا غير شامل المصنعية

أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1145 جنيهًا، وسجل عيار 18 مستوى 859 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 8008 جنيهات.

أسعار مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.