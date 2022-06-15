المدرسة الألمانية الأقرب.. خلية عمل لحسم خليفة بيتسو موسيماني في الأهلي

شكل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وياسين منصور رئيس شركة الكرة خلية عمل على مدار الساعة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً لبيتسو موسيماني الذي تم فسخ تعاقده ورحل عن القلعة الحمراء بالتراضي.

تضم خلية العمل بحانب الخطيب وياسين منصور، كل من حسام غالي عضو مجلس الإدارة وعمرو شاهين الرئيس التنفيذي لشركة الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، وحصرت المجموعة، الأسماء إلى 4 فقط يجري التفاوض معهم حالياً وأقربهم مدرب ألماني كان يقود فريق كبير في وقت سابق بجانب أخر فرنسي، وبرتغالي وأمريكا الجنوبية.

ويميل الخطيب وياسين منصور للمدرسة الألمانية التي تمتاز بالانضباط والصرامة وهو ما يحتاجه الفريق الأحمر في تلك الفترة حسب وجهة نظر الثنائي، ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة سفر الثلاثي غالي وعمرو شاهين وأمير توفيق؛ لحسم التعاقد مع المدير الفني الذي سيبدأ قيادة الفريق عقب مواجهة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل، والتي سيتولي فيها سامي قمصان المسئولية.