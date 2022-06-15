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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشياكة.. مهيب عبد الهادي: رحيل موسيماني وإنهاء علاقة الأهلي به طريقة تُدرس

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي فسخ التعاقد بين النادي الأهلي وبيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مهيب عبد الهادي في تويتة له: “طريقة رحيل موسيماني. وإنهاء علاقة الاهلي به طريقة. تدرس وتليق بالمدرب وانجازة مع الاهلي وادارة الاهلي للموقف بشياكة واحترام. برافوووو”.

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موسيماني : حظيت باهتمام كبير في المغرب بسبب قيادتي لـ الأهلي

وأكد بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي أنه حظي باهتمام وترحيب في المغرب أثناء تواجده للحصول علي رخصه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأضاف في تصريحات بالموقع الرسمي للأهلي أن ما وجده من ترحاب في المغرب كان بسبب تدريبه للأهلي مشددا أن الجميع يعرفونه كبار وأطفال ويعرفون الأهلي لما يملكه من شعبية واسعه هناك.

وتابع موسيماني إن الجميع سوف يتحدث بعد ٢٠ عام عن فتره تدريبه للأهلي وما شعر به من سعاده خلال تلك الفترة مشددا أنه حتي في بلده جنوب إفريقيا لم يحظي بهذا الاهتمام والترحاب مثلما وجده في الأهلي.

 

الأهلي يكلف قمصان بقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت

كلف النادي الأهلي الكابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقيام بمهمة المدير الفني بشكل مؤقت، ذلك بعد رحيل بيتسو موسيماني.. ويكون تشكيل الجهاز الحالي على النحو التالي:


سيد عبدالحفيظ                      مدير جهاز الكرة
سامي قمصان                   قائم بأعمال المدير الفني
محمد شرف                                  مدرب
ميشيل يانكون                        مدرب الحراس
محمد النجار                              مدرب أحمال
عمر رشدي                             محلل أداء
.. وسوف يقوم الكابتن سامي قمصان بالإستعانة بأحد العناصر من المدربين للإنضمام للجهاز بعد التشاور والعرض على شركة الكرة ولجنة التخطيط.

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