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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأييد حبس زوج ماري مجدي في واقعة سيدة الشومة

محكمة
محكمة

أيدت محكمة جنح مستأنف المنعقدة بشمال القاهرة بالعباسية حكم أول درجة بحق وليد سعد أيوب والذي قام بالاعتداء على زوجته ماري مجدي في القضية المعروفة إعلاميا سيدة الشومة .

وكانت قد عاقبت محكمة الجنح  المتهم بضرب زوجته ماري مجدي، المتعدي عليها بشومة وسكين، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

وكانت رصدت الأجهزة الأمنية ، انتشار مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص بالاعتداء على زوجته بطريقة وحشية، مستخدما «شومة»، وحاولت السيدة الهرب منه إلا أنها فشلت في ذلك، ليحدث بها إصابات بالغة.

و تبين أن الواقعة في دائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبسؤال المجني عليها في محضر الشرطة، أقرت بأن زوجها من مدمني المخدرات وأنها أودعته مصحة لعلاج الإدمان أكثر من مرة، ولكنه كان يخرج منها ويعود للإدمان مرة أخرى، أو كان يهرب منها، وأضافت المجني على عليها بأن زوجها دائم الاعتداء عليها بالضرب، وأنها حررت ضده العديد من المحاضر ولكنها كانت تتنازل عنها خشية دخوله السجن.

السجن قسم شرطة الشرابية علاج الإدمان زوجة سيدة الشومة

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