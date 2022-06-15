انطلاق المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس.. عوض تاج الدين: الوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل مصر مستقر

انطلاق المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس



عوض تاج الدين : الدولة المصرية تضع أمراض الدم وزرع النخاع موضع اهتمام



عوض تاج الدين: الوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل مصر مستقر

عميد معهد الأورام : تطوير وحدة زرع نخاع بطب عين شمس إنجاز قومي يساعد التخلص من أمراض الدم



انطلق اليوم، المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع التابعة لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع بكلية الطب جامعة عين شمس.

قال الدكتور محمد عبدالمعطي، عميد المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، إن أول وحدة زرع نخاع في مصر جاءت عام 1989 في المعهد القومي، مشيرًا إلى وجود تعاون بين بين جامعتي عين شمس والقاهرة في مجال زرع النخاع .

أشار عميد المعهد القومي للأورام، خلال فعاليات المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع، إلي أن جامعة عين شمس تقوم بتطوير وحدة زرع النخاع مرة كل 5 أعوام،مؤكدا أن تطوير الوحدة خلال تلك المدة القصيرة يعتبر إنجاز قومي يساعد أمراض الدم .

أكد محمد عبدالمعطي، أنه سيتم العمل خلال اليومين القادمين بالمؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع، علي وصول للتوصيات تخدم أمراض الدم وزرع النخاع .

فيما قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن تنظيم المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع يشهد تحديث قسم أمراض الدم بجامعة عين شمس،مشيرًا إلى أنه سيتم خلال اليومين التدريب والتعليم للأطباء واعطاهم خبرة من الاستائذة في مجال أمراض الدم .

وأكد عوض تاج الدين، خلال فعاليات المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع، إلي أن الدولة المصرية تضع أمراض الدم وزرع النخاع موضع اهتمام، مؤكدا أن أمراض الدم والنخاع تساعد في القضاء على أمراض كثيرة.

وأوضح عوض تاج الدين، أن إطلاق الدولة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الامراض ساعد في القضاء على أمراض الدم، مشيرًا إلي تلك المبادرة كانت وقاية من أمراض كثيرة.

أضاف عوض تاج الدين، أن تحديث أقسام أورام الدم في المستشفيات يساعد علي مواجهة التغيرات الجنية التي تحدث في الأمراض، مشيرا إلى أن المؤتمر يساعد علي التعرف علي التحديثات الجارية في جنيات الأمراض.

وتابع الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية والوقائية، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا قليلة جدا داخل الدولة المصرية حاليا، مشيرًا إلى أنهناك بعض الدول التي ارتفعت بها معدلات الإصابة بفيروس كورونا .

أضاف عوض تاج الدين في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم انه علي الرغم من قلة عدد الحالات المصابة بكورونا إلا أنه لازل هناك متابعة مستمرة من الجهات المعنية بالوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل مصر.

أكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية، أن هناك استعدادات علي الدوام من المستشفيات في حالة وجود أي احتمالات للوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، مؤكدا أن أنه لاتخوف من ارتفاع اعداد الإصابة بفيروس كورونا في بعض الدول .

أكد أن هناك مئات الفيروسات المنتشرة حول العالم والدولة المصرية علي علم بها، مؤكدا علي حرص الدولة المصرية في مواجهة تلك الاؤبئة.

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ويستمر المؤتمر لمدة يومين (15 و16) يونيو ، تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

يشارك في المؤتمر 16 طبيبا عالميا إضافة إلى نخبة من الاستشاريين وأساتذة أمراض الدم من جامعات ( عين شمس ،القاهرة ، المنصورة ، المنوفية ،الإسكندرية ، طنطا ، سوهاج ، أسيوط ، قناة السويس ) والمعهد القومي للأورام و معهد ناصر والشيخ زايد التخصصي إضافة إلى مشاركة من مستشفى المعادي العسكري ومستشفى الشرطة والمركز الطبي العالمي إلي جانب مشاركات من الدول المختلفة من إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية من الكويت والسعودية والإمارات.