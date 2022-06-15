طريقة عمل كيكة الآيس كريم الإسفنجية

اذا كنتي تبحثين عن وصفات لذيذة وبسيطة للصيف نقدم لكي طريقة عمل كيكة الآيس كريم الإسفنجية
1. طبقة الكيك
المكونات :
● 2 كوب من الدقيق الأبيض.
● كوب من الزيت النباتي.
● 2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
● 2 ملعقة كبيرة من الفانيلا.
● كوب ونصف من السكر الأبيض المطحون الناعم.
● 4 حبات بيض كبيرة الحجم.
● كوب ونصف من الحليب السائل كامل الدسم.
طريقة التحضير والإعداد :
● في وعاء من البلاستيك يتم وضع كل من البيض والفانيليا والزيت النباتي، ويتم الخفق جيداً بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي، ولمدة دقيقتين.
● أضيفي إلى ما سبق السكر الأبيض المطحون الناعم، مع مراعاة الاستمرار في الخفق.
● يتم إضافة كل من البيكنج بودر والحليب، ويتم التقليب جيداً إلى الحصول على المزيج المتجانس.
● قومي بإضافة الدقيق الأبيض تدريجياً إلى ما سبق، مع التقليب على السرعة المرتفعة، إلى الحصول على عجينة الكيك.
● يتم وضع خليط الكيك في قالب الكيك المدهون بالزيت النباتي، والمرشوش بالدقيق الأبيض.
● يدخل القالب في الفرن الساخن في درجة حرارة 180 مئوية، و يترك الى تمام النضج، مع مراعاة عدم فتح الفرن طوال فترة التسوية.
● تخرج الصينية من الفرن، وتترك جانباً إلى أن تبرد.
● يتم تقطيعها وتوضع في طبق التقديم.
● تقدم وبالهنا والشفا.
2. طبقة الآيس كريم
المكونات:
● كوب من السكر الأبيض الناعم المطحون.
● ماء نقي مغلي.
● نكهات حسب الرغبة.
طريقة التحضير والإعداد :
● يتم وضع السكر الأبيض الناعم في وعاء، وتتم إضافة الماء المغلي تدريجياً إليه.
● يتم المزج جيداً إلى الحصول على الخليط المتجانس ذي القوام الكريمي.
● تتم إضافة قطرات من النكهة حسب الرغبة، ويترك جانباً إلى حين تجهيز الكيكة للاستخدام.
3. تجهيز كيكة الآيس كريم
● يتم وضع الكيك في طبق التقديم على ورق الزبدة، ويتم تقسيمه إلى قسمين.
● يتم وضع طبقة من الآيس كريم على الطبقة الأولى من الكيك، ويتم تغطيتها بالطبقة الثانية من الكيك، ثم يتم تغليف الكيك من الجوانب بطبقة من الآيس كريم.
● يتم وضع كل من الفواكه والمسكرات على وجه الكيك.
● توضع الكيكة في الفريزر، وتترك لمدة ساعتين تقريباً إلى أن يتجمد الآيس كريم.