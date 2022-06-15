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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة الآيس كريم الإسفنجية

صدى البلد

اذا كنتي تبحثين عن وصفات لذيذة وبسيطة للصيف  نقدم لكي طريقة عمل كيكة الآيس كريم الإسفنجية

1. طبقة الكيك

المكونات :

● 2 كوب من الدقيق الأبيض.

● كوب من الزيت النباتي.

● 2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

● 2 ملعقة كبيرة من الفانيلا.

● كوب ونصف من السكر الأبيض المطحون الناعم.

● 4 حبات بيض كبيرة الحجم.

● كوب ونصف من الحليب السائل كامل الدسم.

طريقة التحضير والإعداد :

● في وعاء من البلاستيك يتم وضع كل من البيض والفانيليا والزيت النباتي، ويتم الخفق جيداً بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي، ولمدة دقيقتين.

● أضيفي إلى ما سبق السكر الأبيض المطحون الناعم، مع مراعاة الاستمرار في الخفق.

● يتم إضافة كل من البيكنج بودر والحليب، ويتم التقليب جيداً إلى الحصول على المزيج المتجانس.

● قومي بإضافة الدقيق الأبيض تدريجياً إلى ما سبق، مع التقليب على السرعة المرتفعة، إلى الحصول على عجينة الكيك.

● يتم وضع خليط الكيك في قالب الكيك المدهون بالزيت النباتي، والمرشوش بالدقيق الأبيض.

● يدخل القالب في الفرن الساخن في درجة حرارة 180 مئوية، و يترك الى تمام النضج، مع مراعاة عدم فتح الفرن طوال فترة التسوية.

● تخرج الصينية من الفرن، وتترك جانباً إلى أن تبرد.

● يتم تقطيعها وتوضع في طبق التقديم.

● تقدم وبالهنا والشفا.

2. طبقة الآيس كريم

المكونات:

● كوب من السكر الأبيض الناعم المطحون.

● ماء نقي مغلي.

● نكهات حسب الرغبة.

طريقة التحضير والإعداد :

● يتم وضع السكر الأبيض الناعم في وعاء، وتتم إضافة الماء المغلي تدريجياً إليه.

● يتم المزج جيداً إلى الحصول على الخليط المتجانس ذي القوام الكريمي.

● تتم إضافة قطرات من النكهة حسب الرغبة، ويترك جانباً إلى حين تجهيز الكيكة للاستخدام.

3. تجهيز كيكة الآيس كريم

● يتم وضع الكيك في طبق التقديم على ورق الزبدة، ويتم تقسيمه إلى قسمين.

● يتم وضع طبقة من الآيس كريم على الطبقة الأولى من الكيك، ويتم تغطيتها بالطبقة الثانية من الكيك، ثم يتم تغليف الكيك من الجوانب بطبقة من الآيس كريم.

● يتم وضع كل من الفواكه والمسكرات على وجه الكيك.

● توضع الكيكة في الفريزر، وتترك لمدة ساعتين تقريباً إلى أن يتجمد الآيس كريم.

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