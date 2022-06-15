اذا كنتي تبحثين عن وصفات لذيذة وبسيطة للصيف نقدم لكي طريقة عمل كيكة الآيس كريم الإسفنجية

1. طبقة الكيك

المكونات :

● 2 كوب من الدقيق الأبيض.

● كوب من الزيت النباتي.

● 2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

● 2 ملعقة كبيرة من الفانيلا.

● كوب ونصف من السكر الأبيض المطحون الناعم.

● 4 حبات بيض كبيرة الحجم.

● كوب ونصف من الحليب السائل كامل الدسم.

طريقة التحضير والإعداد :

● في وعاء من البلاستيك يتم وضع كل من البيض والفانيليا والزيت النباتي، ويتم الخفق جيداً بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي، ولمدة دقيقتين.

● أضيفي إلى ما سبق السكر الأبيض المطحون الناعم، مع مراعاة الاستمرار في الخفق.

● يتم إضافة كل من البيكنج بودر والحليب، ويتم التقليب جيداً إلى الحصول على المزيج المتجانس.

● قومي بإضافة الدقيق الأبيض تدريجياً إلى ما سبق، مع التقليب على السرعة المرتفعة، إلى الحصول على عجينة الكيك.

● يتم وضع خليط الكيك في قالب الكيك المدهون بالزيت النباتي، والمرشوش بالدقيق الأبيض.

● يدخل القالب في الفرن الساخن في درجة حرارة 180 مئوية، و يترك الى تمام النضج، مع مراعاة عدم فتح الفرن طوال فترة التسوية.

● تخرج الصينية من الفرن، وتترك جانباً إلى أن تبرد.

● يتم تقطيعها وتوضع في طبق التقديم.

● تقدم وبالهنا والشفا.

2. طبقة الآيس كريم

المكونات:

● كوب من السكر الأبيض الناعم المطحون.

● ماء نقي مغلي.

● نكهات حسب الرغبة.

طريقة التحضير والإعداد :

● يتم وضع السكر الأبيض الناعم في وعاء، وتتم إضافة الماء المغلي تدريجياً إليه.

● يتم المزج جيداً إلى الحصول على الخليط المتجانس ذي القوام الكريمي.

● تتم إضافة قطرات من النكهة حسب الرغبة، ويترك جانباً إلى حين تجهيز الكيكة للاستخدام.

3. تجهيز كيكة الآيس كريم

● يتم وضع الكيك في طبق التقديم على ورق الزبدة، ويتم تقسيمه إلى قسمين.

● يتم وضع طبقة من الآيس كريم على الطبقة الأولى من الكيك، ويتم تغطيتها بالطبقة الثانية من الكيك، ثم يتم تغليف الكيك من الجوانب بطبقة من الآيس كريم.

● يتم وضع كل من الفواكه والمسكرات على وجه الكيك.

● توضع الكيكة في الفريزر، وتترك لمدة ساعتين تقريباً إلى أن يتجمد الآيس كريم.