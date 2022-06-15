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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الأركان الأمريكي: خسائر الجيش الأوكراني 100 قتيل يوميا

البنتاجون
البنتاجون

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تقدر الخسائر اليومية للجيش الأوكراني بنحو 100 قتيل ونحو 100 إلى 300 جريح. 

وقال ميلي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عقب الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال بشأن المساعدة العسكرية لكييف الذي عقد في بروكسل، "في وسائل الإعلام، يمكنك أن ترى تقارير تفيد بأن أوكرانيا تخسر 100 قتيل وجرح ما بين 100 و 300 شخص، وأود أن أشير إلى أن هذا يتوافق تقريبًا مع تقديراتنا، وفي الوقت نفسه، لا أريد الكشف عن بياناتنا الخاصة”.

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وشدد ميلي على أن إحصاء القتلى في العمليات القتالية "دائمًا صعب للغاية"، والأرقام المعلنة أولية.

وقال: "في معظم الحالات، البيانات الأولية غير دقيقة، قد يستغرق الأمر شهورًا، وأحيانًا سنوات، لتحديد العدد الدقيق للقتلى".

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