محلل سياسي: مصر والإمارات قامتا بجهد كبير في مكافحة الإرهاب

قال الدكتور محمد تقي، الكاتب والمحلل السياسي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن هناك مؤامرة مكتملة الإركان على الدول العربية، وهذا الأمر بدأ من خلال احتلال العراق، وتسليم بغداد لإيران والإرهاب، ولا يجب أن ننسى تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس.

وأضاف "تقي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن الإمارات ابتكرت حلولا كثيرة لمواجهة الإرهاب، من خلال إنشاء المعهد الدولي للتسامح ومركز هداية، ومركز حكماء المسلمين الذي يترأسه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ولفت إلى ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف الذي يحدث في الدول العربية بكل الطرق، مشيرًا إلى أن مصر والإمارات قامتا بجهد كبير في مكافحة الإرهاب من خلال الفكر، معقبًا: "الفكر يُواجه بالفكر، وليس من خلال طرق أخرى".