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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالمستندات.. طارق حامد يكشف كواليس سفره إلي ألمانيا للاطمئنان علي إصابته

طارق حامد
طارق حامد

كشف طارق حامد لاعب نادي الزمالك، كواليس تقديم طلب السفر والموافقة من إدارة نادي الزمالك إلي دولة ألمانيا للإطمئنان علي إصابته الماضية.

ونشر طارق حامد صورًا من طلبه إلي إدارة نادي الزمالك، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

واستلم طارق حامد جواز السفر الخاص به من إدارة النادي يوم 13 من الشهر الماضي، وتعهد علي ارجاع جواز السفر إلي إدارة النادي مرة أخري عقب رجوعه.

طارق حامد يخوض تدريبات تأهيلية في الجيم

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وحرص طارق حامد مدافع وسط الزمالك علي مشاركة جمهورة ومتابعيه صورًا له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر لاعب الزمالك هو يؤدى تدريبات شاقة في الجيم برفقة مدربه استعدادًا للعودة لاستكمال الموسم مع الزمالك.
وسافر طارق حامد للاطمئنان على الإصابة الموجودة بالركبة والتي غاب على أثرها منذ لقاء طلائع الجيش بالدورى ومن بعده عن لقاء أسوان في الدور قبل النهائي لكأس مصر.

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