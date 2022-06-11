مرتضى منصور: لا أزمات مع طارق حامد والجزيري.. وبن شرقي لن يرحل بسبب الأموال.. فيديو

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة يحضر مفاجآت كثيرة لجماهير الزمالك ستساهم في إسعادهم في الفترة القادمة.

وطالب مرتضى منصور في لقاء مصور لبرنامج زملكاوي الذي يذاع على قناة الزمالك مع الإعلامي طارق يحيى، جماهير الزمالك أن تصبر على إعلان الصفقات، خاصة أن الموسم مازال ممتد ولا يريد التأثير على اللاعبين الموجودين، مؤكدًا أن أحلام جماهير الزمالك أوامر.

وحول المنافسة على البطولات، أكد رئيس الزمالك أن الفريق يتصدر الدوري، ولديه مباراة مع الأهلي، يستطيع الفوز بها لتقليص الفارق إلى نقطتين مع منافسه في حالة فوزه بمؤجلاته، ومن غير المعقول ألا يتعادل الأهلي في مباراة خلال مبارياته المتبقية في الدوري، كما أن الزمالك لديه مباراة هامة أمام الداخلية في بطولة كأس مصر الموسم الحالي، ومتأهل لنهائي الكأس الموسم الماضي.

وأشار مرتضى منصور في تصريحاته اليوم على هامش افتتاح النادي النهري إلى أنه عقد اجتماع أمس مع أشرف بن شرقي ورزاق سيسيه لاعبي الفريق، وبن شرقي لن يذهب لأي مكان من أجل الأموال، معلقًا على ما تم في الاجتماع بجملة "إن شاء الله خير".

وأكد رئيس الزمالك إلى أنه تحدث مع سيف الجزيري الذي كان يتحاشى مقابلته، وأكد له أنه عرضه للبيع من قبل لهبوط مستواه، وطالبه بإستعادة مستواه والتألق وهو ما دفع اللاعب للعودة لتسجيل الأهداف وعاد لمنتخب تونس.

وحول سفر طارق حامد لإسبانيا، أشار رئيس الزمالك إلى أن اللاعب إستأذن منه للسفر لإسبانيا خاصة أنه مصاب، مشيرًا إلى أنه وافق ويقوم اللاعب حاليًا بعمل تأهيل ويعود بعده براحته لأنه يحتاج طارق حامد السليم وليس طارق حامد المصاب.

ووجه مرتضى منصور الشكر لأعضاء الجمعية العمومية التي أتت به هو وقائمته بالكامل، وأنه يعمل لخدمتهم وما يتبقى حاليًا هو استاد الزمالك ونادي 6 أكتوبر، وبعد إنتهاء الصيف سيتم بناء فندق في مرسى مطروح لأعضاء النادي.

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلًا"احنا موجودين، ومن يقول مرتضى منصور وأولاده عاملين عزبة، لا إحنا شغالين في عزبة اسمها الزمالك، على حساب صحتنا، لو ذهبت للنادي ستجد أحمد مرتضى يقوم بتخليص صفقات للزمالك وكذلك أمير".

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