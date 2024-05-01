بعد وصفه رئيس الوزراء بالأحمق.. طرد زعيم المعارضة في كندا من البرلمان

طرد رئيس مجلس العموم الكندي جريج فيرجوس، أمس الثلاثاء، زعيم حزب المعارضة بعد أن وصف رئيس الوزراء جستن ترودو، بأنه "أحمق"، في أحدث اشتباك بين السياسيين اللذين يستعدان لخوض انتخابات العام المقبل.

وبدأت الواقعىة عندما انتقد زعيم الحزب بيير بويليفر ما وصفه برفض ترودو اتخاذ إجراءات صارمة ضد جرعات المخدرات الزائدة، وتساءل "متى سنضع حدا لهذه السياسة الحمقاء التي ينتهجها رئيس الوزراء الأحمق هذا؟".

يذكر أنه في يناير 2023، أعلنت مقاطعة بريتش كولومبيا أنها ستتوقف عن محاكمة الأشخاص لحملهم كميات صغيرة من الهيروين أو الميثامفيتامين أو الكوكايين، كجزء من جهود مكافحة أزمة الجرعات الزائدة، وكان من المفترض أن يستمر البرنامج ثلاث سنوات، ولكن في أكتوبر الماضي، وسط شكاوى حول ارتفاع معدلات الجريمة والمخاطر التي تشكلها إمدادات المخدرات غير الآمنة، تراجعت المقاطعة وكشفت عن خطط لحظر الاستخدام العام للمخدرات غير المشروعة.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو، في مايو 2023، أنها ستسمح للمقاطعة بإلغاء تجريم المخدرات في إعفاء هو الأول من نوعه.