السفيرة نميرة نجم: المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن وضّح عدم حيادته|فيديو

طالبت بعزله

قالت السفيرة نميرة نجم عضو فريق فلسطين بمحكمة العدل الدولية، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قال بوضوح إن ما يحدث في غزة يقع في نطاق اختصاص المحكمة القضائية.



وأضافت نميرة نجم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "mbc masr"، قائلة: "لأول مرة في التاريخ تتساوى الرؤوس في الاتهام بين إسرائيل و"حماس"، مؤكدة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن وضح عدم حيادته، وتتم المطالبة بضرورة عزله.



وأشارت عضو فريق فلسطين بمحكمة العدل الدولية إلى أن أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه بالكامل صورة إسرائيل أمام الرأي العام العالمي، و هذا ما يخشاه نتنياهو، لافتة إلى أن المسئولين الإسرائيليين إذا صدر ضدهم أمر توقيف، سيكونون معرضين للقبض عليهم في أي دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية.