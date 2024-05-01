عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طالبت بعزله

السفيرة نميرة نجم: المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن وضّح عدم حيادته|فيديو

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قالت السفيرة نميرة نجم عضو فريق فلسطين بمحكمة العدل الدولية، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قال بوضوح إن ما يحدث في غزة يقع في نطاق اختصاص المحكمة القضائية.


وأضافت نميرة نجم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "mbc masr"، قائلة: "لأول مرة في التاريخ تتساوى الرؤوس في الاتهام بين إسرائيل و"حماس"، مؤكدة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن وضح عدم حيادته، وتتم المطالبة بضرورة عزله.


وأشارت عضو فريق فلسطين بمحكمة العدل الدولية إلى أن أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه بالكامل صورة إسرائيل أمام الرأي العام العالمي، و هذا ما يخشاه نتنياهو، لافتة إلى أن المسئولين الإسرائيليين إذا صدر ضدهم أمر توقيف، سيكونون معرضين للقبض عليهم في أي دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية.

فلسطين المدعي العام محكمة الجنائية المحكمة القضائية نميرة نجم المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

نادٍ ألماني كبير يفاوض نجم الأهلي .. واللاعب يطلب الرحيل عن الفريق

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

بالفيديو.. كبير الأطباء الشرعيين يكشف مفاجأة عن وفاة محمد مرسي.. تفاصيل

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

بعد موافقة كولر.. شبانة يعلن عن صفقة نارية للأهلي

ترشيحاتنا

شرطة نيويورك تقتحم مجددا حرم جامعة كولومبيا وتعتقل الطلاب.. فيديو

للصفوف الابتدائية.. أكثر من 18 ألف وظيفة معلم بالتربية والتعليم|الشروط وطريقة التقديم 

مفيش حوادث تاني .. قرار أمريكي بإلغاء الفرامل واستخدام تقنية جديدة

بعد وصفه رئيس الوزراء بالأحمق.. طرد زعيم المعارضة في كندا من البرلمان

اعتقال 16 شخصًا خلال تظاهرة بجامعة نيو مكسيكو الأمريكية.. وطلب عاجل من كولومبيا

السياحة تعلن حالة الطوارئ لإنهاء تحضيرات موسم الحج 1445


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة عرفة تثير تساؤلات الجمهور فى آخر ظهور لها

مابتسرقش بياناتك.. الصين تنشر قائمة بأكثر السيارات الآمنة

بنحافة مبالغ فيها.. طليقة العسيلي تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

نتيجة حرب الأسعار.. BYD في أزمة بسبب سياراتها الكهربائية

فيديو

الطفل جان رامز: بشجع الزمالك لهذا السبب

الأزمة بتكبر.. شرط الشيخ محمد أبو بكر للاعتذار لـ ميار الببلاوي |فيديوجراف

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ