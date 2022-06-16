خبير شئون عربية: مصر لاعب رئيسي في استقرار المنطقة العربية بأكملها.. فيديو

قال الدكتور حامد فارس، خبير الشئون العربية، إن مصر لاعب رئيسي في العمل على استقرار المنطقة العربية بأكملها.



وأضاف "فارس"، المداخلة الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"،: "على رأس الملفات الأساسية لاستقرار المنطقة الملف الليبي باعتباره يمس الأمن القومي المصري"، لافتا: "بدء اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 بالقاهرة تأتي في إطار الرؤية المصرية الداعمة لإيجاد حل سياسي ليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية وتأكيد واضح أن القيادة السياسية المصرية على انفتاحها على كل الأطراف الليبية في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين".

وأشار: "اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 بالقاهرة تأتي تأكيدا على دعم القاهرة لإيجاد صيغة توافقية بين الشركاء الليبيين".

وأكد الدكتور حامد فارس، خبير الشئون العربية: "مصر تدعم تفعيل كل مسارات الحل في ليبيا سواء المسار السياسي أو العسكري أو الدستوري وأيضا الاقتصادي".