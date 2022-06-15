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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بضاعة فاسدة.. غلق وتشميع معمل مخلل شهير بالطالبية |شاهد

مخللات فاسدة
مخللات فاسدة

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية وادارات البيئة والطب البيطري ومباحث التموين ومراقبة الصحة والتغذية حملات مكبرة علي المطاعم والماركت والاسواق والمحال لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات. 

جاء ذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات علي المطاعم والاسواق والمحال للتأكد من سلامه الاغذية المقدمة للمواطنين .

أسفرت الحملة عن ضبط معمل مخلل بمنطقة ارض البحر بالقطاع الجنوبي بحي الطالبية بحوزته كميات كبيرة من المخلل بمختلف أنواعها فاسدة  غير صالح للاستخدام الادمي  يتم إعادة تعبئتها  وقد تم غلق وتشميع المنشأة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وقد جاءت الحملات بإشراف من الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية 
وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامه المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس .

حي الطالبية محافظة الجيزة حملات مكبرة علي المطاعم مخللات فاسدة سلامة المنتجات الغذائية محافظ الجيزة

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