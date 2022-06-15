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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من ضربة جزاء.. طاهر محمد يضيف الهدف الثاني للأهلي أمام إيسترن كومباني

طاهر محمد
طاهر محمد

أضاف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثاني أمام ايسترن كومباني ، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 ببطولة دوري we المصري، على ملعب الأهلي we السلام.

سجل الهدف طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 31 من زمن المبارة بتسديدة متقنة للغاية في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى سكنت الشباك بشكل مستحيل على الحارس أحمد دعدور.

واحتسب أبراهيم نور الدين ضربة جزاء للأهلي  ،  بعدعرقلة لمحمود وحيد لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء.

وسجل الهدف  الأول حسين الشحات فى الدقيقة 25 من زمن المباراة ، بعد  تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي للنادي الأهلي عن طريق رامي ربيعه بإتجاه حسين الشحات المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي إيسترن كومباني داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من ترويض الكرة ثم سددها بشكل ساقط داخل الشباك مستغلا الخروج الخاطئ للحارس أحمد دعدور عن مرماه.

وشهدت الدقيقة 12 من زمن المباراة  بطاقة صفراء أولى في من نصيب صابر الشيمي لاعب إيسترن كومباني نتيجة تدخل قوي على طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي.

وفى الدقيقة 13 سدد أحمد متعب لاعب إيسترن كومبان تسديدة خطيرة  من داخل يمين منطقة جزاء النادي الأهلي مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس مصطفى شوبير.

تشكيل الأهلي فى مواجهة ايسترن كومباني 
وأعلن سامي قمصان المدير الفني المؤقت للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة إيسترن كومباني، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 ببطولة دوري وي المصري، على ملعب الأهلي وي السلام.

ويبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعه - محمد هاني - كريم فؤاد

الوسط: محمود متولي - احمد نبيل كوكا

وسط الهجوم: حسين الشحات- أحمد عبدالقادر - طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف

ويغيب عن الأهلي لاعبيه الدوليين، عمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد الشناوي، ومحمد مجدي أفشة، وأيمن أشرف، بالإضافة لعلي معلول لاعب منتخب تونس، وأليو ديانج لاعب مالي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة، وإيسترن في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

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النادي الأهلي ايسترن كومباني طاهر محمد طاهر حسين الشحات رامي ربيعه

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