انتقام بالنيران.. تاجر يحرق بائع بطيخ حيا لتحرشه بشقيقته في بولاق الدكرور

قرر تاجر الانتقام من بائع بطيخ لتحرشه بشقيقته مذ قرابة شهر ونصف في اسيوط فبحث عنه طوال تلك الفترة حتى عثر عليه بمنطقة بولاق الدكرور فاستعان بنجل صديقه وسافرا اليه واقاما باشعال النيران به وسط الشارع.

تمكنت الاجهزة الامنية بالجيزة من القاء القبض على المتهمين، وتم نقل المصاب الى المستشفى

تلقى المقدم محمد طبلية، رئيس قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارًا بقيام مجهولين بإضرام النيران في بائع بطيخ بـ«التروسيكل» قيادته، وإصابته بحروق متفرقة بالوجه والذراعين والصدر.

وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر ملابس ونجل صديقه مقيمين الوراق، انتقامًا من المجني عليه لأنه خلال شهر رمضان اثناء تواجده في بلدته حاول التحرش جنسيا بزوجة عمه المسافر للعمل بالسعودية ومراودتها عن نفسها ولكنها صدته وأخبرت شقيقها تاجر الملابس الذي قرر الانتقام منه.

وظل تاجر الملابس يبحث عنه حتى عثر عليه، وبدأ في رصد تحركاته حتى انتهز الفرصة وارتكب الواقعة، بمعاونة نجل صديقه حيث توجها لمكان عمل المجني عليه واشعلا النيران به مستقلا التروسيكل.

تم ضبطهما وإحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيق.