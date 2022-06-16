عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتقام بالنيران.. تاجر يحرق بائع بطيخ حيا لتحرشه بشقيقته في بولاق الدكرور

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

قرر تاجر الانتقام من بائع بطيخ لتحرشه بشقيقته مذ قرابة شهر ونصف في اسيوط فبحث عنه طوال تلك الفترة حتى عثر عليه بمنطقة بولاق الدكرور فاستعان بنجل صديقه وسافرا اليه واقاما باشعال النيران به وسط الشارع.

تمكنت الاجهزة الامنية بالجيزة من القاء القبض على المتهمين، وتم نقل المصاب الى المستشفى
تلقى المقدم محمد طبلية، رئيس قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارًا بقيام مجهولين بإضرام النيران في بائع بطيخ بـ«التروسيكل» قيادته، وإصابته بحروق متفرقة بالوجه والذراعين والصدر.

وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر ملابس ونجل صديقه مقيمين الوراق، انتقامًا من المجني عليه لأنه خلال شهر رمضان اثناء تواجده في بلدته حاول التحرش جنسيا بزوجة عمه المسافر للعمل بالسعودية ومراودتها عن نفسها ولكنها صدته وأخبرت شقيقها تاجر الملابس الذي قرر الانتقام منه.

وظل تاجر الملابس يبحث عنه حتى عثر عليه، وبدأ في رصد تحركاته حتى انتهز الفرصة وارتكب الواقعة، بمعاونة نجل صديقه حيث توجها لمكان عمل المجني عليه واشعلا النيران به مستقلا التروسيكل.

تم ضبطهما وإحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيق.

إضرام النيران الأجهزة الامنية مباحث الجيزة قسم شرطة بولاق الدكرور تروسيكل تحريات المباحث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر ​​الدولار عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

انخفضت 220 جنيها خلال شهر .. أسعار الذهب في مصر اليوم

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.. هكذا ستتأثر الدول العربية

سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

ترشيحاتنا

ميدو يشيد بقرار الأهلي باستبعاد ديانج أمام إيسترن كومباني|فيديو

ميدو يعلنها: إقالة إيهاب جلال خلال ساعات من تدريب المنتخب |فيديو

وزير التعليم: تصحيح امتحانات الأول والثاني الثانوي تم إلكترونيا دون تدخل بشري|شاهد

هاني حتحوت: مصطفى شوبير مظلوم إعلاميا وفوز الأهلي مهم قبل لقاء الزمالك..فيديو

الكرملين : العلاقات بين روسيا وأمريكا عند نقطة الصفر

الوزراء : الدولة ستتحمل 4 مليارات جنيه لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

فيديو

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

مد أوروبا بالغاز المصري.. توقيع مذكرة تعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي |فيديوجراف

إنتاج الهيدروجين ودعم مواجهة أزمة الغذاء.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

يحتاج جراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد الحلو |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ