قمصان: حققنا فوزا مهما على إيسترن كومباني.. ونركز في مباراة الزمالك

حرص سامي قمصان، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي توجيه الشكر الشكر لبيتسو موسيماني المدير الفني السابق، على ما قدمه من جهد وما حققه من بطولات خلال مسيرته مع الفريق، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة، وذلك في بداية المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إيسترن كومباني.

وقال قمصان: «أشكر اللاعبين على ما قدموه من روح وأداء خلال مباراة اليوم وتأكيدهم على شخصية الأهلي في الملعب وتركيزهم الكبير في المباراة. لاعبو الأهلي دائمًا يظهر معدنهم في المواقف الصعبة والجميع في حالة تركيز كبيرة في كل مباراة بالدوري من أجل استعادة اللقب من جديد».

وأشار قمصان إلى أن لديه رؤية لكل مباراة هو مسؤول عنها أملًا في الاستفادة من كل عنصر بالفريق، وتجهيزه على النحو الأمثل وتحقيق الفوز في كل مباراة، وهو ما سيسعى إليه في المباراة المقبلة أمام الزمالك.

وأضاف: «الفوز بنتيجة كبيرة هي نقطة إيجابية ومؤشر جيد لنا، ولكن بالتأكيد حققنا مثل هذه النتائج من قبل وأثناء الموسم وهو ما نسعى لاستمراره الآن».

وأكد قمصان أن تدريب الأهلي ليوم واحد أو مباراة واحدة هو شرف كبير ومسؤولية تقع على عاتقه، لكن تركيزه واللاعبين منصب بقوة على تجاوز هذه المرحلة المهمة بالنسبة للفريق.

وواصل: «عدم تسجيل المهاجمين أهدافًا أمر وارد، ولكن هناك دور مهم في الملعب وهو صناعة الفرص للزملاء وتقديم مجهود كبير أما التسجيل فهو توفيق من الله».

وأضاف قمصان أن هناك معسكرًا مغلقًا للاعبين من الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة الزمالك الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

وفي ختام تصريحاته قال قمصان: «أشكر الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة على هذه الثقة الكبيرة وتحفيز رئيس النادي لي ليس بجديد، لأنه يدعم الفريق واللاعبين والجهاز الفني طوال الوقت، كما أشكر جماهير الأهلي العظيمة على دعمها الكبير ومؤازرتهم لنا في هذه المهمة».