عاملة تحطم المئات من زجاج النبيذ بسوبر ماركت أرجنتيني| فيديو

في مشهد مثير للغرابة أقدمت عاملة قي متجر بتحطيم مئات من زجاجات النبيذ في سوبر ماركت أرجنتيني، متحججة بأنها غير قادرة على احتواء غضبها بشكل طبيعي مما عرضها هذا الأمر على طردها من وظيفتها.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تم طرد إيفلين رولدان من وظيفتها في سوبر ماركت بولو في رافاييلا ، الأرجنتين يوم الاثنين.

وكانت الشابة البالغة من العمر 25 عامًا نقاشًا مع أصحاب المتجر ، مما جعله في غاية العصبية لدرجة اتصال صاحب المتجر اتصلوا ، لتقوم الشابة العاتملة بالمتجر بتدمير عدة أرفف من النبيذ وألقى بالزجاجات عبر أرضية السوبر ماركت، حيث تم القبض عليها في وقت لاحق.

ودافعت الشابة عن أفعالها التي تعرضت مدعية أن الفيديو، الذي يبلغ مدته ثماني ثوانٍ فقط ، لم يكشف عن كل شيء ، وفقًا لبيان حصلت عليه وسائل الإعلام المحلية.