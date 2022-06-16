الأطفال هم الضحية.. أستاذة قانون جنائي: لابد من تعديل بنود الرؤية والاستضافة

قالت الدكتورة فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائي بمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ؛ إن كل زوج وزوجة لو يعلموا الأثار التي تترتب على الطلاق وتنعكس على الأولاد سيقوموا بالتفكير قبل القدوم على الطلاق ؛ مضيفة أن اول شيء يشعر به الطفل هو عدم الأمان وعدم توافق مع محيط المجتمع .

أضافت فادية أبو شهبة أن بمجرد أن ينتقل الطفل من بيته ثم ينتقل من مدرسته فتعتبر كل هذه الضغوط مؤدية للاكتئاب ثم تؤدي للهروب من البيت أو الهروب من المدرسة.



من جانبه أضاف أحمد السلفي المحامي ورئيس شعبه الدفاع عن الأطفال خلال لقاءه في برنامج مساء دي ام سي على قناه دي ام سي مع الإعلامي رامي رضوان أن هناك بعض المشاكل في الرؤية مثل اختطاف الأب لأولاده أو المشاجرات التي تحدث بين أهل الأم وأهل الأب ؛ إلا في بعض الحالات الإيجابية في حاله الرقي الثقافي والاجتماعي .

وأشار إلى أن قانون الأسرة لا يمكن أن يضبط العلاقات الاجتماعية بشكل كامل بنسبة 100% ؛ مضيفا أن الطفل الذي يرى والدته ووالده في حالة انفصال يكون عرضة هو الآخر بعد زواجه مستقبلا بالطلاق .

وأضافت الدكتورة فادية أبو شهبة أن لابد من تعديل قانون الرؤية ووضع بنود الاستضافة فيه للطرف غير الحاضن وأن تتمتع الاسره من مرتين لثلاثه كل شهر مع وضع الضوابط وعدم سفر الطفل سواء مع الطرف الحاضن او الطرف الغير حاضن.