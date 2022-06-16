أحمد حلمي يشارك جمهوره بفيديو كوميدي جديد.. شاهد

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره مقطع فيديو جديد يمزح معهم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر حلمي في الفيديو راكبا سيارة جولف، وكتب: “المشي دا حاجة مفيدة جدا”.

وحقق فيلم “واحد تاني” لـ أحمد حلمي 58 مليونا و841 ألفا و106 جنيهات.

فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث فيلم واحد تاني حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.