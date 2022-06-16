مصر تشهد مذكرة تفاهم ثلاثية لنقل الغاز إلى أوروبا والفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 75 نقطة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي: العلاقات المصرية الإماراتية ركيزة لاستقرار الشرق الأوسط والعالم العربي بأسره

روسيا تخفض إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم" وألمانيا تندّد

التحالف الدولي يعلن اعتقال قائد كبير في تنظيم داعش خلال عملية في سوريا

بايدن يعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل مدافع وقذائف وصواريخ

العراق.. مقتدى الصدر يقرر الانسحاب من العملية السياسية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، وقعوا على مذكرة تفاهم ثلاثية في القاهرة لتصدير الغاز إلى أوروبا، في محاولة لايجاد بدائل للوقود الروسي في ظل الحرب في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين شهدت توقيع مذكرة التفاهم بشأن تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط الذي تأسس عام 2019 في القاهرة، حيث يهدف التعاون إلى نقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا بعد تسييله في المحطات المصرية المعدة لذلك.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن العلاقات بين مصر ودولة الإمارات ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وذلك خلال استقباله الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، أعلن اعتقل قائدا كبيرا في تنظيم داعش في سوريا خلال عملية نفذها في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

وأضاف التحالف في بيان "وفقا للتقديرات الشخص المعتقل هو صانع قنابل محترف ووسيط أصبح أحد كبار قادة التنظيم في سوريا"، مؤكدًا أن العملية لم تسفر عن إصابة مدنيين أو تضرر طائرات. كما لم يذكر المكان الذي نفذ فيه العملية.

وقالت "الوطن" إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن أنه قرر الانسحاب من العملية السياسية بالبلاد، وذلك بعدما طالب نواب كتلته السياسية بالبرلمان بالاستقالة من المجلس وسط أزمة طويلة الأمد في شأن تشكيل الحكومة.

دوليًا، أفادت "الأنباء" بأنه في محاولة جديدة للي ذراع الدول الأوروبية الرافضة لغزوها لأوكرانيا، أعلنت موسكو عبر شركتها العملاقة "جازبروم" أمس خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا بأكثر من 40% الثلث عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم، مبررة ذلك بعدم قيام شركة "سيمنز" الألمانية بصيانة المعدات الضرورية.

وأشارت "القبس" إلى أن الحكومة الألمانية نددت بهذا الأمر، فيما قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن ما حصل "هو قرار سياسي ولا يمكن تبريره بأسباب تقنية"، مشيرًا إلى أن "شريحة الصيانة" الأولى للضواغط غير مقررة قبل الخريف، وحتى عند بدء صيانتها "لاا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى خفض بنسبة 40% في كمية الغاز التي يتم تسليمها".

وذكرت "الجريدة" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل مدافع وقذائف وصواريخ مضادّة للسفن بقيمة إجمالية تصل الى مليار دولار.

وقال بايدن في بيان إنه أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت "الراي" إن البنك المركزي الأمريكي أعلن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ حوالى 30 عاما، مع رفعه معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 0.75 نقطة مئوية الأربعاء بهدف مواجهة ارتفاع التضخم.

ومع هذه الزيادة الثالثة على التوالي، أصبحت معدلات الفائدة الآن في نطاق يتراوح ما بين 1.5 و1.75%.

وأكدت اللجنة المكلّفة السياسة المالية في المصرف أن الاحتياطي الفدرالي ما زال "ملتزما بشدة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%"، مع توقّعها مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي.