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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية: إنطلاق حملة للعلاج من البلهارسيا الأحد القادم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء حملة العلاج الجمعى ضد البلهارسيا في 8 مربعات ببعض القري بمراكز " أشمون – تلا – السادات – منوف " وذلك في الفترة من 19 يونيو ولمدة اسبوعين . 


 أوضح الدكتور خالد جمال عبد الغنى مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية أن حملة العلاج الجموعى ضد البلهارسيا  سيتم تنفيذها  من خلال تجريع المواطنين  في البؤر ذات نسب انتشار عالية للبلهارسيا وذلك ضمن خطة الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة والإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا بالوزارة ، مشيرا الى أنه سيتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومي للوقوف علي نسب تحقيق المستهدف.


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي ضرورة المتابعة لحملة العلاج الجموعى ضد البلهارسيا والوقوف على متابعة إنتظام سير العمل و إزالة كافة العقبات التى تعوق عمل الحملة بشكل فوري ، يأتي هذا في إطار رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

التنمية المستدامة الصحة المنوفية محافظ المنوفية صحة المنوفية الصحة العامة مديرية الشئون الصحية مصر 2030

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