مصر وإسرائيل تعوضان أوروبا بالطاقة.. زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا يصلون إلى كييف عبر القطار.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية اليوم

اتفاق مصري إسرائيلي أوروبي لتصدير الغاز

الصحة السعودية تعلن استمرار ارتداء الكمامات واشتراط التحصين لدخول المنشآت الصحية

الصدر ينسحب من العملية السياسية في العراق

موسكو تخفّض شحنات الغاز لأوروبا

مستشار ألمانيا يتعهد مساعدة أوكرانيا

ألمانيا تعلن إمداد أوكرانيا بثلاث راجمات صواريخ

زيلينسكي يعرب عن امتنانه للمساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

فقد أبرزت صحيفة البيان توقيع مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم ثلاثية، لتصدير الغاز إلى أوروبا، في محاولة لإيجاد بدائل للوقود الروسي، فيما يعتبر حلف الناتو أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الحديثة يتطلب وقتاً.

وشهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين توقيع مذكرة التفاهم بشأن تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط الذي تأسس عام 2019 في القاهرة، بحسب بيان لوزارة البترول المصرية.

وأتى الاتفاق الثلاثي وسط مساعٍ أوروبية «للتخلص من اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي»، بحسب ما قالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متطلعة إلى دول شرق البحر المتوسط للمساعدة في سد فجوة الطاقة.

ويتزامن ذلك مع إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم أمس، عن تقليص ثانٍ لكميات الغاز التي توردها إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم1، وأوضحت الشركة الروسية أن الحد الأقصى الذي ستضخه عبر الخط إلى ألمانيا سيصل إلى 67 مليون متر مكعب فقط اعتباراً من اليوم الخميس، وبررت الشركة هذه الخطوة مجدداً بتأخر شركة سيمنس الألمانية في أعمال الصيانة، وقالت إنها لهذا السبب اضطرت إلى غلق محطة أخرى لضغط الغاز.

فيما أشارت صحيفة الاتحاد إلى تصريح وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا بأن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة جداً في مسيرة بناء منتدى غاز شرق المتوسط التي بدأت منذ 4 سنوات وهي خطوة يمكن البناء عليها في تحقيق المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء والمشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط ومنها الاتحاد الأوروبي.

محليا، ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته.

وقام المصرف المركزي بتاريخ 18 مايو 2022، بوقف شركة التأمين عن مزاولة نشاط تقديم خدمات إصدار وثائق إضافية لعملاء جدد لمدة عام من تاريخ الإخطار، ويأتي فرض العقوبة نتيجة إخفاق شركة التأمين في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية والرقابية.



قالت صحيفة الخليج إنه بتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن بدء استقبال طلبات المشاركة في الدفعة الثالثة لبرنامج دبي لخبراء المستقبل التابع للمؤسسة، والهادف لإعداد خبرات وطنية متمكِّنة بأدوات تصميم المستقبل وإشراكهم في مسيرة صناعة المستقبل في دبي ودولة الإمارات.



وأضافت صحيفة الإمارات تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بحثا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، خاصةً المشاريع التنموية والاقتصادية التي تهم البلدين وتحقق مصالحهما المتبادلة.

عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة البيان إعلان وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس "استمرار ارتداء الكمامات واشتراط التحصين لدخول المنشآت الصحية".

وأصدر مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة السعودية تعميمًا اليوم الخميس يتضمن التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية داخل المنشآت الصحية. وأكد المركز في تعميه "استمرار لبس الكمامة داخل المنشآت الصحية للعاملين والزوار طول وجودهم في هذه المنشآت وحتى إشعار آخر".



أشارت صحيفة الاتحاد إلى تأكيد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد فرص حقيقية لإحراز تقدم في تحريك عملية السلام وكسر الجمود الحالي ووقف استمرار دوامة العنف الذي يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع الملك عبدالله برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تناول أيضاً سبل تنسيق الجهود والعمل بشكل تكاملي لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والبيئة والتغير المناخي.



وقالت صحيفة الخليج إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة الإرهابيين، أعلن في بيان، أن مسؤولاً كبيراً من تنظيم «داعش» الإرهابي، اعتقل، الخميس، خلال عملية في سوريا.

وقال التحالف إن المسؤول الذي لم يذكر اسمه هو «صانع قنابل يمتلك خبرة»، وأحد كبار قادة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.



وذكرت صحيفة الوطن أن زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، بحثا أمس، توحيد الجهود واستكمال الإجراءات القانونية والدستورية لتشكيل «حكومة خدمية» بمشاركة جميع الأطراف السياسية.

وذكر الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن «رئيس الحزب بافل جلال طالباني التقى الأربعاء في بغداد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لبحث دور السلطة القضائية واستقلال المحاكم في تثبيت القانون وحماية الدستور، من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد».



كما أشارت صحيفة الخليج إلى اعلان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر مساء أمس، أنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد. وقال الصدر، في كلمة ألقاها الى نواب كتلته ال73 المستقيلين مؤخراً من البرلمان العراقي، إنه لن يتراجع عن استقالة نواب تياره والانسحاب من العملية السياسية. وقال «لا تراجع عن الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية». وأكد أنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة في حال وجود الفاسدين، قبل أن يوصيهم قائلاً «تكاملوا سياسياً وعقائدياً وقانونياً وتواصلوا مع شعبكم».



وأوضحت صحيفة الإمارات اليوم أن رئيس المجلس الدولي الأمريكي للشرق الأوسط، مجيد رفيع زاده، في تقرير نشره «معهد جيتستون» الأميركي، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقف مكتوفة الأيدي، بينما حكام إيران يواصلون تطوير برنامجهم النووي ودفعه إلى الأمام.

وعلى مدى نحو عام ونصف العام، أجرت مجموعة «5+1» (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وروسيا، وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا)، مفاوضات غير مثمرة مع إيران، وطوال هذا الوقت نجحت بوضوح المؤسسة الدينية في إيران، في تسريع وتيرة برنامجها النووي، من خلال زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم من 20% إلى 60%، وإنتاج معدن اليورانيوم، وتركيب أجهزة طرد مركزية إضافية متقدمة.

دوليا، أبرزت صحيفة الخليج وصول وصل الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث استقلوا قطاراً خاصاً، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية وألمانية.

وأوضحت صحيفة الاتحاد اعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن زيارته إلى كييف هي "رسالة وحدة أوروبية، موجهة إلى الأوكرانيين لأننا نعلم أن الأسابيع القادمة ستكون صعبة للغاية".

كما لفتت الصحيفة إلى تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بمساعدة أوكرانيا "طالما تطلب الأمر" . وقال شولتس إنه خلال الزيارة "لا نريد إظهار تضامننا فقط، بل نريد أيضاً أن نؤكد أنّ المساعدات التي ننظمها: مالية وإنسانية، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالسلاح، ستستمر".



وذكرت صحيفة البيان أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعرب، امس الأربعاء، إثر مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن عن "امتنانه" لحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الإضافية لكييف.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي إنّ "الولايات المتحدة أعلنت تعزيزاً جديداً لدفاعنا، حزمة دعم جديدة بقيمة مليار دولار... أنا ممتنّ لهذا الدعم، فهو مهمّ خصوصاً لدفاعنا في دونباس"، الإقليم الواقع في شرق البلاد والذي تحاول القوات الروسية السيطرة عليه بأكمله.



ولفتت صحيفة الخليج إلى اعلان وزيرة الدفاع الألمانية كريستينة لامبرشت، الخميس، إنه يمكن تسليم ثلاث راجمات صواريخ تعهدت ألمانيا بتقديمها لكييف في يوليو أو أغسطس، بعد تدريب القوات الأوكرانية على استخدامها.

وقالت للصحفيين، لدى وصولها لحضور اليوم الثاني من المحادثات مع نظرائها في حلف شمال الأطلسي، في بروكسل: «من الممكن أن يبدأ التدريب على راجمات الصواريخ في نهاية يونيو، مما يعني أنه يمكن تسليمها في نهاية يوليو أو بداية أغسطس».



قالت صحيفة البيان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رجح تأثر فرص انضمام مولدوفا للاتحاد الأوروبي بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المجاورة وبالفوضى الناجمة عنها في المنطقة.

وأدلى ماكرون بهذه التصريح في كيشيناو عاصمة مولودوفا بينما كان يشير إلى أن من غير المحتمل أن تحظى بفرصة للانضمام إذا أصبح الوضع طبيعيا.

غير أنه أشار إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تغير الكيفية التي يتم بها تقييم الموقف. وفي نفس الوقت، قال ماكرون إن توسيع الاتحاد الأوروبي لا يجب النظر إليه على أنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في أوروبا.

