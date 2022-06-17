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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأقل من 7 آلاف جنيه.. إنفينيكس تطلق لابتوب جديد بمواصفات رائعة

Infinix INBook X1
Infinix INBook X1 Slim

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix، الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية وأجهزة اللابتوب، عن لابتوب جديد بسعر مناسب Infinix INBook X1 Slim وهو أحدث طراز في السلسلة وسيتم طرحه للبيع في الهند بداية من 21 يونيو، على أن ينتشر بعدها بباقي دول العالم.

 

وبحسب ما ذكره Gizmochina التقني، تفوقت سلسلة INBook Slim بشكل كبير، حيث أنها تحتوي على ميزات حصرية، فتتميز أجهزة اللابتوب بأنها فائقة النحافة مع شاشة بقياس 14 بوصة، بدقة عالية ومعالجات من إنتاج شركة إنتل.

 

مواصفات لابتوب Infinix INBook X1 Slim:

 

ويتمتع لابتوب Infinix INBook X1 Slim ، بأداء ممتاز بفضل 3 خيارات من المعالجات وهي: Core i3 و i5 و i7. ويأتي كمبيوتر ديل Infinix INBook X1 Slim  ، مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

 

كما يوفر Infinix INBook X1 Slim كاميرا ويب عالية الدقة بدقة HD، بالإضافة إلى ميزة الكاميرا ذات الإضاءة المزدوجة. و تدعم مكبرات الصوت المكونة من طبقتين في أجهزة اللابتوب التي تعتمد على تقنية الصوت DTS للحصول على تجربة إخراج صوتية رائعة.

 

ويمتاز  لابتوب Infinix INBook X1 Slim ، بهيكل خفيف الوزن ونحيف جدا، حيث يبلغ وزنه 1.24 كليو جرام تقريبا، بينما يبلغ سمكه 14.8 مليمتر فقط.  ويحتوي على شاشة بجودة عالية، بجودة Full HD، وقياس 14 بوصة، مع تغطية التدرج اللوني بنسبة 100 بالمائة sRGB، ودرجة سطوع ممتازة تبلغ 300 شمعة.

 

فيما يتعلق بقوة المعالجة، فيتميز اللابتوب بمعالجات قوية من Intel Core من الجيل العاشر ، فيعد معالج Intel Core i3 معالجًا ثنائي النواة ، بينما يعد كل من Core i5 و i7 رباعي النواة، ةجدير بالذكر أنه تتميز معالجات i3 و i5 بمعالج رسوميات Intel UHD Graphics، بينما يتم عرض معالج رسوميات Iris Plus في i7.

 

ويحزم اللابتوب، بطارية بقوة 50 وات حيث توفر مدة عمل تصل إلى 11 ساعة، بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى حيث سيوفر دعم لكل من واي فاي و Bluetooth 5.1 و منافذ شحن USB-C و HDMI و USB 3.0، وبطاقة SD، بالإضافة إلى وجود ميكروفونان، وسيعمل اللابتوب بنظام تشغيل Windows 11 Home.

 

يأتي لابتوب Infinix INBook X1 Slim ب 4 ألوان هي  الأحمر و  الأزرق و  الأخضر و  الرمادي، وبالنسبة للأسعار سيأتي الطراز الأساسي من Intel Core i3 بسعة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت 385 دولارًا أمريكيًا (أي حوالي 6623 جنيه مصري)، بينما يبلغ سعر الطراز المتميز  Intel Core i7 مع 16 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 641 دولارًا أمريكيًا  (أي حوالي 11 ألف و 860 جنيه مصري).

إنفينيكس Infinix أفضل لابتوب إنتل Intel book

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