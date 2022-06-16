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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء إقالته .. كشف حساب إيهاب جلال مع منتخب مصر

إيهاب جلال
إيهاب جلال

يبدو أن مهمة إيهاب جلال مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على وشك الانتهاء في ظل رغبة اتحاد الكرة في التعاقد مع مدرب جديد يقود الفراعنة خلال الفترة المقبلة .

وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء قوية حول استقرار اتحاد الكرة على إقالة إيهاب جلال من منصبه والتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد يقود المنتخب.

وتلقى إيهاب جلال منصب تدريب منتخب مصر رسميا بداية من مايو الماضي" أي إنه قضى 46 يوما فقط في إدارة المنتخب حال إقالته اليوم في الاجتماع الخاص باتحاد الكرة الجاري الآن" ، وخاض مع المنتخب 3 مباريات فقط لا غير منها مواجهة ودية أمام كوريا الجنوبية .

فاز إيهاب جلال في مباراته الأولى مع المنتخب أمام غينيا بهدف دون رد ، قبل أن يخسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية ، قبل الخسارة أمام كوريا الجنوبية وديا 4/1 .
 

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير إيهاب جلال المدير الفني القادم لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الاتجاه هو توجيه الشكر إلى إيهاب جلال، والإعلان عن التحرك للتعاقد مع مدير فني أجنبي".

وأضاف: "حازم إمام يحاول إقناع كارلوس كيروش بالعودة من جديد لقيادة منتخب مصر، وحال الرفض سيكون الاتجاه نحو التفاوض بقوة مع الفرنسي باتريس بوميل".

واختتم: "قد يقنع حازم إمام كارلوس كيروش بالعمل من خارج مقر اتحاد الكرة، وذلك من أجل إقناعه بالعودة من جديد لقيادة منتخب مصر".

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بعد أنباء إقالته .. كشف حساب إيهاب جلال مع منتخب مصر

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