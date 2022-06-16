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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بنظرة رومانسية.. جويل مردينيان وزوجها يخطفان الأنظار بأحدث ظهور لهما

جويل وزوجها
جويل وزوجها

 


نشرت الإعلامية جويل مردينيان، صورة جديدة له، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.


وظهرت خبيرة التجميل بصورة رومانسية جريئة مع زوجها، و هي تنظر له و علقت قائلة:"الجانب المشمس"  .

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .

 

مسيرة جويل مردينيان

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

 

صورة جديدة أحدث ظهور مسيرة جويل مردينيان جويل مردينيان يخطفان الانظار احدث ظهور لهما رجل الأعمال اللبناني

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