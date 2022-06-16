بنظرة رومانسية.. جويل مردينيان وزوجها يخطفان الأنظار بأحدث ظهور لهما



نشرت الإعلامية جويل مردينيان، صورة جديدة له، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



وظهرت خبيرة التجميل بصورة رومانسية جريئة مع زوجها، و هي تنظر له و علقت قائلة:"الجانب المشمس" .

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .

مسيرة جويل مردينيان

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.