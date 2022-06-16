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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخلالي: المصريين القدماء استخدموا العدس كطعام طيلة فترة بناء الأهرامات

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

 قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن موسوعة «مصر القديمة» لمؤلفها الكاتب الراحل سليم حسن تناول في الجزء الثاني توثيقة لشكل الدولة القديمة والنظام القضائي وكيف ظهرت المحكمة الدستورية العليا في مصر القديمة، «كان فيه محكمة الـ6 العظماء أو الكبار، وكانت بتفصل أعلي مستوى تشريعي موجود في مصر».

وأضافت «الخلالي» خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه وفي الصفحة 68 من الكتاب تحدث الكاتب في الجزء الثاني من موسوعته عن شكل مصر خلال الفترة من 3200 قبل الميلاد وما قبلها وصولا للأسرة الحادية عشر تحدث عن شكل مصر داخليا، ثم تحدث عن ثروات مصر الطبيعية ومنتجاتها، «الكاتب تحدث عن العدس وأكد أنه بقاله الآف السنوات في مصر، واستعمل كطعام لبناه الأهرام طيلة فترة البناء».

وأوضحت أن الكاتب تحدث عن الزراعة وأكد أن مصر كان بها مجموعة من الثوابت التي أقيمت على أساسها الحضارة المصرية، ووثق وجود أشجار كبيرة في مصر ولكن وبالرغم من وجود كثافة كبرى في الأشجار، إلا أن مصر كانت في تاريخها القديم دائما في حاجة إلى المزيد من الأخشاب واستيرادها.

واستطردت: «حجم العمارة والبناء والاهتمام اللي كان موجد في مصر القديمة كان قائم على الخشب، وكان لا يكفي المصريين القدماء الأشجار ولجأوا للحصول على الأخشاب من دول أخرى، كما وتحدث الكاتب عن أشجار النخيل والدوم والجميز، حيث كان للأخير مكانه كبرى عند المصريين القدماء وزرعت بعصر ما قبل الأسرات».
 

 

قصواء الخلالي سليم حسن المحكمة الدستورية العليا العدس الأهرام

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