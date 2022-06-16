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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد صبحي: المسرح في حالة ركود والمرأة كانت لا تمس بالأعمال السينمائية

صدى البلد

بدأ الفنان الكبير محمد صبحي المؤتمر الصحفي منذ قليل بمدينة سنبل ، وذلك للإعلان عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وقال الفنان محمد صبحي إن دور الفنان المثقف هام جدا لتقديم أعمال جادة، ووصف المسرح بأنه كان منذ فترة طويلة في حالة ركود و"مات" بعدما كان يتمتع بمكانة كبيرة ويحترمه المشاهد ويخصص وقته من أجله.

وأكد الفنان محمد صبحي على أن الفن دوره الارتقاء بالمواطن وتقديم موضوعات تهمه بصورة راقية، مشيرا إلى أن قديما كانت المراة لا تمس ولا تقدم بصورة سيئة مثل تجارة المخدرات أو القيام بأمور غير أخلاقية على عكس ما يحدث حاليا.

وقال إنه سعيد بتكريمه عن مسرحية هاملت بعد سنوات طويلة خسر خلالها الكثير من الأموال، مشيرا إلى أن عرض هاملت عام ١٩٧٨ وصل إلى المتروبوليتان وقرروا تكريمي عنها.

وتحدث الناقد جمال عبد الناصر في البداية عن مشوار الفنان محمد صبحي الممتد على مدار ٥٤ عاما قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية المشرفة.

وعبر الفنان محمد صبحي عن سعادته بلقاء الصحفيين والاعلاميين بعد فترة انقطاع بسبب ظروف جائحة كورونا، وتحدث عن الصلة بين الفنان والناقد والصحفي الحقيقي.

وتطرق محمد صبحي إلى الحديث عن مشروعه الفني الذي ينوي تقديمه وخطط إليه في الفترة السابقة التي تعد فترة ركود في نواحي كثيرة في الثقافة والفن.


تشمل أعمال محمد صبحي المقبلة عروضا مسرحية وفيلما سينمائيا ومسلسلا ، وكشف خلال المؤتمر عن تفاصيل هذه المشاريع ونجومها المشاركين معه في كل المشاريع الفنية المتنوعة .

النجم الكبير محمد صبحي كان قد كرمه المتروبوليتان الأمريكية وأهدته البث المباشر لأوبرا "هاملت " للموسيقار العالمي برات دين وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم ، وذلك تقديرا لجهوده المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية فى مصر، ولكونه أيقونة مهمة في الحياة الفنية والثقافية .

النجم الكبير محمد صبحي كُتب اسمه من قبل في الموسوعة البريطانية كأحسن ممثل قدم شخصية "هاملت" بأسلوب مميز ومن منظور ورؤية جديدة ، وكتب عنه 6 أسطر في الموسوعة العالمية  ملخصها : " أنه قدم شاب مصري عمره 22 عاما رؤية مسرحية لنص شكسبير "هاملت " بتميز في الإخراج والأداء عمن قدموه من قبل".

إعلامي إيناس عبد الدايم سينما مصر جمال عبد الناصر

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