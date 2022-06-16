غيبوبة لعامين.. إفاقة شاب بريطاني من تجربة دواء جديد للعلاج من كورونا

لأول مرة منذ بداية تفشي وباء كوفيد-19 قبل ما يزيد عن عامين، تحدث أحد المشاركين في تجربة كادت تكون قاتلة لتجربة دواء لعلاج كوفيد-19.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” قال “جون حنا” من مدينة"إنفيركلاند" البريطانية إن لم يكن موجودا هنا إذا لم يكن مشاركا في هذه التجربة.

وكان جون مريضًا جدًا بسبب إصابته بالفيروس في عام 2020 ، حيث أصيب بغيبوبة استمرت حتى الآن.

لم تجد زوجته حلا إلا تسجيله في تجربة عقار الديكسميثازون ، والتي تشير التقديرات الآن إلى أنها أنقذت مليون شخص حول العالم - من بينهم 22 ألف شخص في المملكة المتحدة.

وقال بعد إفاقته من الغيبوبة التي استمرت عامين: “هذا القرار غير كل شيء. بدون الأطباء وفرق البحث التي تعمل على مدار الساعة لمعرفة العلاجات التي نجحت والتي لم تنجح ، لما كنت هنا اليوم”.

كان تسجيل اسمه وهو شبه ميت الأمل الأخير لمحاولة إنقاذه، وفي 16 يونيو 2020 ، وجد الباحثون أن الديكساميثازون يقلل الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث وكانت هذه النتائج وقتها إنجازًا للدراسة التي تم الإعلان عنها في اليوم الأول من إغلاق المملكة المتحدة في 23 مارس 2020.

وبعد أسبوعين من الإعلان، انضم 1000 مشارك إلى التجربة وبعد خمسة أسابيع ، انضم 10000 شخص، ووجدت الدراسة أيضًا أن عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا ليس له فائدة وأن "لوبينافير ريتونافير" لم يكن فعالًا في تقليل الوفيات.