متحدث الصحة: 38 دولة اتخذت قرار إلغاء قيود كورونا منذ مايو الماضي

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن هناك ٣٨ دولة على مستوى العالم اتخذت نفس الإجراءات التي قامت بها مصر من إلغاء القيود على دخول الأجانب لها بداية من شهر مايو الماضي.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن اليوم بعد عامين من التعامل مع فيروس كورونا تم توافر لقاحات وتم فهم الفيروس وتحوراته وأصبح العالم الصحي ينظر باستراتيجية مختلفه تجاه الوباء.

وتابع متحدث وزارة الصحة والسكان أنه في بداية أزمة انتشار كورونا كانت الاستراتيجية المتبعة هي استراتيجية صفر إصابات بمعني أن أي شخص يصاب بكورونا سواء بأعراض خفيفة أو كبيرة يتم عزله في المستشفيات.