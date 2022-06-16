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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ إطلالة جديدة .. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور

رانيا يوسف
رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف ، صورة جديدة لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” أثناء قضاء إجازتها الصيفية. 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة إعجابهم. 

وانتهت رانيا يوسف من تصوير مسلسل “عالم تانى” الذي تقوم ببطولته بمشاركة كوكبة من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى ، صوفيه ، إيمان يوسف ، نبيل نور الدين، سميرة صدقى ، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.

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