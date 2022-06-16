لافروف: روسيا لم تغزو أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا لم تغزو أوكرانيا، وتم الإعلان عن العملية الخاصة عندما لم يكن هناك طريقة أخرى للتوضيح للغرب أن جر أوكرانيا إلى الناتو كان عملاً إجرامياً.

وقال لافروف في مقابلة مع “بي بي سي”، "لم نغزو أوكرانيا. لقد أعلنا عن عملية عسكرية خاصة عندما لم يتبق لنا أي وسيلة لنوضح للغرب أن جر أوكرانيا إلى الناتو كان عملاً إجرامياً، وأن كييف تعتز بالنظام النازي الجديد، الذي قال رئيسه فولوديمير زيلينسكي مرة أخرى في سبتمبر 2021، أنه إذا شعر شخص ما بأنه شخص روسي في أوكرانيا، دعه يغادر إلى روسيا”.

ومنذ قليل، قال لافروف، أن موسكو على علم بالتهديدات الأوكرانية بضرب جسر القرم.

وقال لافروف: "لدينا جيش مسؤول ويتم أخذ كل هذه التهديدات بعين الاعتبار، لا دخان بدون نار، وأنا مقتنع بأن كل هذه الخطط ستفشل بالكامل".

وفي وقت سابق، قال قائد بالجيش الأوكراني، دميتري مارشينكو، إن “جسر القرم سيكون الهدف الأول لهم، بعد أن تتلقى كييف الأسلحة التي وعد بها الغرب".

وفي وقت سابق من اليوم، قال لافروف، إن الأسلحة الغربية تباع في السوق السوداء الأوكرانية.

وأضاف: "يتم بالفعل بيع صواريخ ستينجر وصواريخ جافلين التي يسلمها الغرب إلى أوكرانيا في السوق السوداء".