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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عقد جولة مباحثات سياسية مصرية - صينية على مستوى مساعدي وزير الخارجية

عقد جولة مباحثات
عقد جولة مباحثات مصرية-صينية على مستوى مساعدي وزير الخارجية

عُقدت اليوم جولة مباحثات سياسية مصرية-صينية على مستوى مساعدي وزير الخارجية، حيث ترأس الجانب المصري السفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وعن الجانب الصيني السفير "وانج دي"، مدير عام إدارة غرب وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الصينية، حيث تم خلالها التأكيد على التزام البلدين بالثوابت التي تجمعهما في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، وبهدف التنسيق والتشاور إزاء مسار التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة والتحديات الاقتصادية الراهنة.


استعرض الجانبان ملفات العلاقات الثنائية والإنجازات التي تحققت في هذا الصدد، وأثنى الجانب المصري على التعاون المشترك والانخراط الإيجابي الصيني في العديد من المشاريع الهامة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشاد الجانب الصيني بالتطور الواضح في مناخ الأعمال بالسوق المصري، واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وتركيز الجهود للارتقاء بالتعاون التجاري والعمل على فتح السوق الصيني أمام المزيد من الصادرات الزراعية المصرية، وتشجيع الاستثمارات المباشرة والمشتركة خاصة في ظل الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من أجل تحسين البيئة الاستثمارية.
 

تطرقت المباحثات كذلك إلى سبل تعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية التي تتطلب نقل تكنولوجيا صينية متطورة. كما أشاد الجانبان بنموذج التعاون الناجح الذي تم إرساءه في مواجهة تداعيات جائحة كورونا واستعرضا سبل توطيد هذا التعاون في إطار ثلاثي، في ضوء القدرات المصرية الراهنة لتصنيع لقاح "فاكسيرا-سينوفاك" بهدف دعم الأشقاء في القارة الإفريقية خاصة في مواجهة التداعيات الاقتصادية والصحية للجائحة.
 

عكست المباحثات التوافق الكبير بوجهات نظر الجانبين بما يدعم مسيرة التنسيق المتبادل من أجل الدفع بمواقف مشتركة تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والسلم والأمن بمناطق الجوار الإقليمي للبلدين، ودعم مصالح الدول النامية في إطار تحقيق أولويات كلا البلدين.

مصر التنمية المستدامة الخارجية

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