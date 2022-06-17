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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لقضاء الإجازة بدون أمراض.. طرق للتأكد من نظافة حمام السباحة

صدى البلد

أيام قليلة للغاية تفصلنا عن الدخول في فصل الصيف، و الذي يلجأ فيه الكثير من المواطنين للذهاب إلى الشواطئ وحمامات السباحة هربا من إرتفاع درجات الحرارة  و الرطوبة في أشهر الصيف . 
و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها التأكد من نظافة مياه حمامات السباحة، و التي تقطع الشك باليقين  حتى لا يكون حمام السباحة مجالا للشك في نقل الامراض الجلدية . 
في السطور التالية سنعرض أبرز تلك الطرق التي عرضتها الصحيفة للإستمتاع بإجازة صيفية هادئة : 

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-الماء غير واضح 
عادة حينما نرى حمام سباحة فإن أبرز علامة تدلعلى نظافته هي أن تكون المياه صافية و واضحة، و يمكن أن نرى قاع حمام السباحة بوضوح، و إذا شاب الرؤية أي تعكير في المياه، فعليم ألا تغامر بالغوص فيه . 
-الزلاجة 
إذا لامس جسدك مياه حمام السباحة، و شعرت ببعض اللزوجة على جسدك، يمكنك على الفور الخروج من المياه، لأن ذلك الشعور يثبت بأن كمية الكلور في المياه غير كافية و يمكن أن تصب بأمراض جلدية بسبب تلك اللزوجة . 
-مرشحات حمامات السباحة لا تعمل 
من اهم العلامات التي يجب الاهتمام بوجوها لانها تدل على أن المياه يتم تنقيتها فإن المرشحات تقوم بعمل تنقية المياه، و اذا لم تعمل فإن المياه ستصبح كالراكدة . 
-رائحة الكلور النفاذة
يظن البعض أن انبعاث رائحة الكلور النفاذة تدل على نظافة مياه حمام السسباحة، و لكن تلك الرائحة هي ائحة مادة الكلورامين و التي يتم وضعها في المياه لانها مادة اخف تركيزا من الكلور، و يذكر ان تلك المادة تتفاعل مع العرق و البول و ينتج عنها رائحة نفاذة يمكنك استنشاقها و تلك المادة الناتجة تؤدي إلى تهيج الجلد و احمرار العينين . 
 

فصل الصيف المواطنين الشواطئ حمامات السباحة ارتفاع درجات الحرارة

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