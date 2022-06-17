لقضاء الإجازة بدون أمراض.. طرق للتأكد من نظافة حمام السباحة

أيام قليلة للغاية تفصلنا عن الدخول في فصل الصيف، و الذي يلجأ فيه الكثير من المواطنين للذهاب إلى الشواطئ وحمامات السباحة هربا من إرتفاع درجات الحرارة و الرطوبة في أشهر الصيف .

و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها التأكد من نظافة مياه حمامات السباحة، و التي تقطع الشك باليقين حتى لا يكون حمام السباحة مجالا للشك في نقل الامراض الجلدية .

في السطور التالية سنعرض أبرز تلك الطرق التي عرضتها الصحيفة للإستمتاع بإجازة صيفية هادئة :



-الماء غير واضح

عادة حينما نرى حمام سباحة فإن أبرز علامة تدلعلى نظافته هي أن تكون المياه صافية و واضحة، و يمكن أن نرى قاع حمام السباحة بوضوح، و إذا شاب الرؤية أي تعكير في المياه، فعليم ألا تغامر بالغوص فيه .

-الزلاجة

إذا لامس جسدك مياه حمام السباحة، و شعرت ببعض اللزوجة على جسدك، يمكنك على الفور الخروج من المياه، لأن ذلك الشعور يثبت بأن كمية الكلور في المياه غير كافية و يمكن أن تصب بأمراض جلدية بسبب تلك اللزوجة .

-مرشحات حمامات السباحة لا تعمل

من اهم العلامات التي يجب الاهتمام بوجوها لانها تدل على أن المياه يتم تنقيتها فإن المرشحات تقوم بعمل تنقية المياه، و اذا لم تعمل فإن المياه ستصبح كالراكدة .

-رائحة الكلور النفاذة

يظن البعض أن انبعاث رائحة الكلور النفاذة تدل على نظافة مياه حمام السسباحة، و لكن تلك الرائحة هي ائحة مادة الكلورامين و التي يتم وضعها في المياه لانها مادة اخف تركيزا من الكلور، و يذكر ان تلك المادة تتفاعل مع العرق و البول و ينتج عنها رائحة نفاذة يمكنك استنشاقها و تلك المادة الناتجة تؤدي إلى تهيج الجلد و احمرار العينين .

