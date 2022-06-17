مصر تلغي جميع القيود المفروضة على دخول البلاد وبايدن يؤكد أن الركود الاقتصادي في أمريكا ليس حتميا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الكويت تسلم مصر آثارًا فرعونية مهربة

ماكرون: قرار تقديم تنازلات بخصوص الأراضي يعود لأوكرانيا وحدها

خلال زيارة لكييف.. زعماء أوروبيون يؤيدون انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

نائب رئيس الوزراء الروسي: لا حاجة لأن تخفض موسكو إنتاجها من النفط‎‎

بايدن: الركود الاقتصادي في أمريكا ليس حتميا

هبوط معظم بورصات الخليج بعد رفع الفائدة.. وسوق السعودية تتراجع 1.3%



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن الكويت سلمت أمس، خمسة آثار فرعونية إلى مصر بعد أن تم ضبطها من قبل الإدارة العامة للجمارك في مطار الكويت في عام 2019.

وقال مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور سلطان الدويش على هامش التسليم الرسمي لللآثار إن هذه الآثار التي "لا تقدر بثمن" تم ضبطها في مطار الكويت أثناء محاولة تهريبها من مدينة الأقصر في مصر إلى الكويت.

وذكرت "الراي" أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلغاء جميع القيود المفروض على دخول المصريين والأجانب إلى البلاد، والتي فرضت إبان أزمة كورونا.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الوزراء في مصر نادر سعد، بأنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على قرار ينص على أن تُلغى جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية، والواردة في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم ( 1) لسنة 2021، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الأنباء" إن معظم أسواق الأسهم في الخليج أقرت على هبوط أمس الخميس، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وخفض توقعاته للنمو.

وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 1.7%، إلى 3280 نقطة، وسجل أداء أضعف من أقرانه في المنطقة، متأثرا بهبوط سهم بنك دبي الإسلامي 3.6%، ونزول سهم إعمار العقارية القيادي 1.3%.

وانخفضت أسعار النفط، وهي حافز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بعد مكاسب في التعاملات المبكرة لتهبط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين في ظل مخاوف من التضخم، لكن شح المعروض حد من الخسائر.

وأفادت "الراي" بأن الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على شركات صينية وإماراتية وشبكة من الشركات الإيرانية التي تساعد في تصدير البتروكيماويات الإيرانية، في خطوة تستهدف على الأرجح تكثيف الضغط على طهران.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون في بيان "الولايات المتحدة تتبع طريق الدبلوماسية الواعية من أجل العودة المتبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وتابع نيلسون "في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سنواصل استخدام سلاح العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من إيران ... الولايات المتحدة ستواصل كشف الشبكات التي تستخدمها إيران لإخفاء أنشطة التهرب من العقوبات"

دوليًا، نقلت "القبس" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن أوكرانيا وحدها هي من تقرر ما إذا كانت ستقبل أو لا تقبل تقديم أي تنازلات إقليمية لروسيا فيما يتعلق بإنهاء الحرب.

وأشارت "الجريدة" إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حصل على تأييد زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا لمنح بلاده وضع دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي حثهم فيه على إرسال المزيد من الأسلحة وفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.

وحثت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي على تمهيد الطريق أمامها للحصول على العضوية، لكن هذه الخطوة أثارت هواجس في التكتل الذي يضم 27 دولة.

وقالت "الأنباء" إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك كشف أن بلاده ليست بحاجة إلى خفض إنتاجها النفطي بسبب الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنه توقع أن يبلغ إنتاج روسيا السنوي من النفط لعام 2022 نحو 500 مليون طن، انخفاضا من 524 مليونا العام الماضي.

وقال إنه يرى أن دور مجموعة أوبك+، التي تضم منتجين من بينهم روسيا، يتعزز ردا على ظروف السوق.

وأفادت "الوطن" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن الركود "ليس حتميا"، وسط انهيار وول ستريت عند الإغلاق، مضيفًا أنه واثق من أن الولايات المتحدة قادرة على التغلب على التضخم.

وتابع "بادئ ذي بدء، هذا ليس حتميا... ثانيا، نحن في وضع أقوى من أي دولة في العالم للتغلب على هذا التضخم".

