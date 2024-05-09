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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أفتقدك.. مصطفى بكري يرثي شقيقه محمود بكلمات مؤثرة

مصطفى بكري ومحمود
مصطفى بكري ومحمود بكري

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة مؤثرة لشقيقه الراحل محمود بكري، وذلك في الذكرى الأولى من وفاه شقيقه قائلا "عام على الرحيل الذكرى الأولى لرحيل شقيقي محمود بكري والذي فارق عالمنا مساء قبل الثانية عشرة مساء بقليل يوم 9 مايو من العام الماضي بعد مسيرة من العطاء والكفاح والنضال تاركا وراءه سجلا ناصعا من العمل الصحفي والسياسي والبرلماني.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه “ أشعر بفراغ كبير وأفتقدك كأني في يتم حقيقي ولا أنساك وأتذكرك في كل اللحظات كأنك جانبي وفي خلفي وأمامي، أيها الأخ العزيز المضحي والإنسان في كل تصرفاتك”.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه “كنت دوما شامخا قويا في أدائك لعملك، حلوان تبكيك وقريتك تبكيك وأهلنا في كل مكان يبكوك، يبكوك وأنت في مثواك الأخير كأن الله أراد تكريمك يا أخي ولكنا افتقدناك أيها الإنسان النبيل”.

 

وأشار مصطفى بكري إلى أنه “قلبي معك أدعو لك بالمغفرة والرحمة ولدي ثقة في أنه سنلتقي يوما ما وراضين عما قدمناه”.

مصطفى بكري محمود بكري العمل الصحفي برنامج “حقائق وأسرار صدى البلد

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