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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: قمة بايدن مع دول الخليج ومصر والعراق لها أهمية كبرى

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكد منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى إجراء حوار مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفريقه في إطار العلاقات الثنائية، مشددا على أن السعودية شريك استراتيجي لنا على مدى 80 عاما.

وأضاف كيربي، الثلاثاء، أن السعودية تلعب دورا استراتيجيا مهما في استقرار اليمن، لافتا إلى أن القمة المرتقبة ستبحث مكافحة الإرهاب وسلوك إيران المزعزع للاستقرار، وستتناول الطاقة والاقتصاد العالمي.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لعقد قمة مع قادة مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، مؤكدا أن السعودية شريك رئيسي وساهمت في تحسين الأمن في المنطقة.

وأوضح أن السعودية تعرضت لمئات الهجمات الحوثية بالمسيّرات، مؤكدا مواصلة العمل بشكل مستمر مع السعودية بشأن احتياجاتها الدفاعية.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور المملكة في 15 و16 يوليو، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن سيلتقي الملك سلمان وولي العهد، وسيشارك في قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تترأس دورتها المملكة.

السعودية مصر ايران الملك سلمان خادم الحرمين بايدن

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