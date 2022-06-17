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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. علاج الأرق عند النساء وما لا تعرفه عن مرض الثلاسيميا

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

فياجرا طبيعية.. فاكهة صيفية فوائدها لا تتوقعها

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب علي صفحته الشخصية بالفيسبوك الفوائد العشر  للبطيخ 
أبرز الفوائد 
الوقاية من الجلطات 
وتصلب شرايين القلب 
وضربات الشمس
ويقوي الانتصاب والفحولة (ڤياجرا طبيعية)
الوقاية من الجلطات وتصلب شرايين القلب وضربات الشمس

كل ما لا تعرفه عن مرض الثلاسيميا

تعد متلازمات الثلاسيميا أكثر الاضطرابات المفردة شيوعًا لدى البشر والتي يتم توريثها كصفات جسمية متنحية.

 تم وصفه لأول مرة بواسطة كولي ولي في عام 1925 ويُعرف أيضًا باسم فقر الدم في كولي. 

تحدث هذه الأمراض الكمية والوراثية بسبب عدم التوازن في تخليق سلاسل الغلوبين

بطرق طبية .. علاج الأرق عند النساء

علاج الأرق عند النساء يختلف عن الطرق التقليدية حيث أن هناك أسباب للأ شيرق عند النساء وقد ترتبط الفئة الأولى من الأرق بين النساء بالتغيرات الهرمونية سواء الطمث او الولادة أو الرضاعة فعندما تنظر إلى الأشياء المختلفة التي تحدث لجسد الأنثى خلال حياتها

 

حيل للعناية بالبشرة بعد وضع واقي الشمس

 تطبيق واقي الشمس هو أفضل طريقة لحماية بشرتك من التأثر بالحرارة الشديدة والأشعة فوق البنفسجية. ومع ذلك ، فإن إحدى المشكلات الشائعة عند استخدام واقيات الشمس هي أنها قد تترك طبقة بيضاء على الجلد.

 

 

 

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