نشرة المرأة والصحة.. علاج الأرق عند النساء وما لا تعرفه عن مرض الثلاسيميا

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب علي صفحته الشخصية بالفيسبوك الفوائد العشر للبطيخ

أبرز الفوائد

الوقاية من الجلطات

وتصلب شرايين القلب

وضربات الشمس

ويقوي الانتصاب والفحولة (ڤياجرا طبيعية)

الوقاية من الجلطات وتصلب شرايين القلب وضربات الشمس

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